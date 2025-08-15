Τα νέα στοιχήματα των Μπάφετ και Σόρος

Δύο από τα πιο ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας επενδυτικής σκηνής, η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ και το Soros Fund Management του Τζορτζ Σόρος, αποκαλύπτουν – μέσα από τις τριμηνιαίες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις τους – πού ποντάρουν για το μέλλον.

Από τον κλυδωνιζόμενο κλάδο της υγείας και την αμερικανική αγορά κατοικίας, μέχρι την αιχμή της τεχνολογίας με την Nvidia, οι κινήσεις τους δίνουν ένα πολύτιμο «στίγμα» για το πού βλέπουν ευκαιρίες, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της οικονομίας.

Οι νέες κινήσεις του Μπάφετ

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ προχώρησε σε νέες τοποθετήσεις, ενισχύοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της. Σύμφωνα με την κατάθεση 13-F που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές:

Νέα θέση στην UnitedHealth Group αξίας άνω των 1,5 δισ. δολαρίων, με τη μετοχή να εκτοξεύεται κατά 11% μετά τις ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει σχεδόν τη μισή της αξία φέτος.

Είσοδος στην D.R. Horton με αγορά μετοχών αξίας σχεδόν 200 εκατ. δολαρίων, αλλά και αύξηση θέσεων στη Lennar, τον δεύτερο μεγαλύτερο κατασκευαστή κατοικιών στις ΗΠΑ.

Διπλασιασμός θέσης στην Pool Corp., εταιρεία που δραστηριοποιείται στα προϊόντα συντήρησης πισίνας.

Νέα θέση στην Nucor Corp., παραγωγό και ανακυκλωτή χάλυβα.

Αύξηση κατά 12% στην Constellation Brands (αλκοολούχα ποτά).

Πλήρης αποεπένδυση από την T-Mobile US.

Το μεγάλο στοίχημα Σόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Soros Fund Management επέλεξε την αιχμή της τεχνολογίας για να αυξήσει την έκθεσή της:

Θεαματική αύξηση 1.600% στην Nvidia, με συνολικές θέσεις (puts και calls) που φτάνουν τις 990.292 μετοχές.

Νέα τοποθέτηση σε Microsoft και Tesla, δύο από τις λεγόμενες «Magnificent Seven» μετοχές της Wall Street.

Αύξηση συμμετοχής στη Nike.

Ενίσχυση κατά 28.900 μετοχές στην UnitedHealth, συμμετέχοντας και αυτός στο «στοίχημα» του Μπάφετ.

Appaloosa: Ψηφίζει Nvidia και UnitedHealth

Η Appaloosa Management ακολούθησε παρόμοια στρατηγική, επενδύοντας δυναμικά σε δύο από τις πιο συζητημένες μετοχές του τριμήνου:

Αύξηση 483% στη θέση της στην Nvidia, με συνολικές συμμετοχές 1,75 εκατ. μετοχών.

Ενίσχυση 1.300% στην UnitedHealth, φτάνοντας στα 2,45 εκατ. μετοχές.

Τι δείχνουν οι κινήσεις

Οι επιλογές των τριών funds –Berkshire Hathaway, Soros Fund Management και Appaloosa– αποκαλύπτουν ένα διπλό επενδυτικό αφήγημα:

Από τη μία, αναζήτηση ευκαιριών σε υποτιμημένους ή πιεσμένους κλάδους, όπως η υγεία και η αγορά κατοικίας.

Από την άλλη, δυναμική τοποθέτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία αιχμής, που παραμένουν στο επίκεντρο της επενδυτικής φρενίτιδας.