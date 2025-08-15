Logo Image

Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

REUTERS/Brendan McDermid

Μεικτές τάσεις σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ, ενώ η υψηλότερη του αναμενομένου αύξηση του πληθωρισμού χονδρικής μετρίασε την αισιοδοξία επενδυτών για μείωση επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 11,01 μονάδων (–0,02%), στις 44.911,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 2,47 μονάδων (–0,01%), στις 21.710,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,96 μονάδων (+0,03%), στις 6.468,54 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube