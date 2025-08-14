Χρηματιστήριο: 9ο σερί ανοδικό κλείσιμο με κέρδη +6,6% στον Αύγουστο

Σταθεροποιητικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και οι αγοραστές κατάφεραν στο… παρά πέντε να καταγάγουν ακόμη μία νίκη, συμπληρώνοντας την 9η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Οι επενδυτές, παρότι επέλεξαν να κατεβάσουν ρυθμό, υποκύπτοντας εν μέρει στον «πειρασμό» του profit taking, συσσώρευσαν δυνάμεις στα υψηλά 15ετίας, ανεβάζοντας τη φετινή απόδοση στο +44,7%, την ίδια στιγμή που η μεταβολή από τις αρχές του Αυγούστου ξεπερνά το +6,6%.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις και η αγοραστική ευφορία, η οποία έχει διασπείρει το ενδιαφέρον σε πολλά «χαρτιά» της μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, για ακόμη μία φορά πρόσφεραν πολύτιμα «καύσιμα», υποστηρίζοντας τις υψηλές αποτιμήσεις -κόντρα στον φόβο περί επερχόμενης «χώνεψης».

Συγκεκριμένα, στην τέταρτη και τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ανεπαίσθητη αύξηση κατά +0,12% και διαμορφώθηκε στις 2.126,18 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 2,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.123,71 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 15 μονάδες (από 2.120,37 έως 2.135,29 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 207,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η τετράδα Eurobank – Εθνική – Κύπρου – Optima Bank σκαρφάλωσε σε νέες «κορυφές», με τη ΔΕΗ να ενισχύεται κατά +1% και να φθάνει σε νέο υψηλό 15ετίας. Σε επίπεδα του… 2007 επέστρεψε, επίσης, η Aktor Group. Από την άλλη πλευρά, Metlen – Attica Bank – ΟΠΑΠ έσπευσαν να πατήσουν «φρένο».

Νέο υψηλό 10ετίας στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά την κόπωση από το ξέφρενο ράλι του 2025 (+81%), παρέμεινε στα υψηλότερα επίπεδα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις του 2015, καθώς τερμάτισε στο +0,80% και τις 2.351 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύθηκε στο +1,18% και τα 3,519 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο +1,06% και τα 13,38 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο +0,20% και τα 3,573 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώθηκε στο -0,63% και τα 7,23 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνθηκε στο +2,16% και τα 7,58 ευρώ (νέο ρεκόρ), με τη μετοχή της Optima Bank να πραγματοποιεί άλμα στο +5,3% και τα 8,1 ευρώ (νέο ρεκόρ). Στο -1,96% και το 1,398 ευρώ «έπεσε» η μετοχή της Attica Bank, η οποία επέλεξε να αφομοιώσει τα ισχυρά κεκτημένα του Αυγούστου, παρότι το πρωί έφθασε έως και το 1,5 ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,14% και 5.358 μονάδες), η μετοχή της Metlen (MTLN) υποχώρησε στο -1,7% και τα 55,05 ευρώ, διορθώνοντας από τα ιστορικά ρεκόρ των 56 ευρώ. Σε φάση αναδίπλωσης βρέθηκαν και οι μετοχές των Cenergy, Viohalco και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, οι οποίες περιορίστηκαν κατά -1,9%, -1,2% και -0,9%, «πέφτοντας» από τις χθεσινές «κορυφές». Οι μετοχές των ΟΠΑΠ και ΟΤΕ διολίσθησαν κατά -1,4% και -1,3%, αντίστοιχα, κλείνοντας στα 19,8 και 15,9 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Aktor έκανε άλμα στο +3,6% και τα 7,15 ευρώ, τα οποία αποτελούν το καλύτερο επίπεδο από το 2007. Νέο υψηλό 15ετίας έγραψε και η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στο +1% και τα 14,75 ευρώ, ενώ η μετοχή της Aegean έφθασε για πρώτη φορά στα 14,5 ευρώ, κερδίζοντας +1,2%. Νέο «κορυφή» στα 23 ευρώ κατέκτησε και η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,06% και 2.968 μονάδες), η μετοχή του ΟΛΠ ξεχώρισε στο +2,2% και τα 47,1 ευρώ, πλησιάζοντας εκ νέου τα ρεκόρ των 49 ευρώ. Αντίθετα, οι μετοχές των Profile, Quest Συμμετοχών και Avax επέλεξαν να «χωνέψουν» τα πρόσφατα υψηλά, με αποτέλεσμα να διολισθήσουν κατά τουλάχιστον -1%. Νέα πτώση στο -1,4% και τα 4,9 ευρώ εμφάνισε η μετοχή της Alumil. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Ιατρικό Αθηνών, η οποία έκανε άλμα στο +6,1% και τα 2,25 ευρώ, βελτιώνοντας την αποτίμηση στα 195 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι απέχει ελάχιστα από το ορόσημο των 200 εκατ. ευρώ, το οποίο θα «ρίξει» το απαιτούμενο free float, με βάση τον νέο κανονισμό της ΕΧΑΕ, στο 15% από 25% προηγουμένως.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 57 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 51 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 17 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 148,5 δισ. ευρώ.

Αυγουστιάτικη ευφορία στην Αθήνα

Ονειρικά εξελίσσεται το φετινό καλοκαίρι για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές όχι μόνο να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των πρωτοβουλιών, αλλά και να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη σε επίπεδα, τα οποία αγνοούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος εμφανίζει άνοδο +2,7% από τις αρχές της εβδομάδας αλλά και +6,6% από τις αρχές του Αυγούστου, φιγουράρει στην περιοχή των 2.120 – 2.125 μονάδων, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από τον Μάρτιο του 2010.

Το αποτέλεσμα είναι η ελληνική αγορά αφενός να προσφέρει μια απόδοση +44,7% εντός του 2025, αφετέρου να βλέπει την αθροιστική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων να «πετά» στα 148 δισ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2008.

Η αγοραστική ευφορία, η οποία συνιστά αποτέλεσμα των κυοφορούμενων εταιρικών εξελίξεων και των ανθεκτικών οικονομικών μεγεθών, έχει ήδη αρχίσει να διαχέεται προς το σύνολο του ταμπλό, παρασέρνοντας ανοδικά και «ξεχασμένες» μετοχές της μικρής – πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Την ίδια στιγμή, στα «συν» θα πρέπει να προσθέσουμε και τον «ζωηρό» τζίρο, καθώς η ημερήσια αξία των συναλλαγών από τις αρχές του Αυγούστου διαμορφώνεται στα 233 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας άνω των 202 εκατ. ευρώ τον μέσο όρο του 2025.

Κάπως έτσι, η bull market δείχνει να επεκτείνεται για 10ο συνεχόμενο μήνα (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), γεγονός το οποίο είναι εύλογο να δημιουργεί σιγά – σιγά τις συνθήκες για μια πιθανή «χώνεψη» των ισχυρών κεκτημένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά θα μείνει κλειστή αύριο λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα μακροοικονομικά στοιχεία της Ευρώπης, με το Ηνωμένο Βασίλειο να παρουσιάζει αύξηση του ΑΕΠ κατά +0,3% στο β’ τρίμηνο (σε τριμηνιαίο επίπεδο) έναντι της εκτίμησης των αναλυτών περί οριακής μεταβολής +0,1%. Από την πλευρά της, η Ευρωζώνη είδε τη βιομηχανική παραγωγή να περιορίζεται κατά -1,3% τον Ιούνιο (σε μηνιαία βάση).

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,23% και τις 552 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,50% και τις 24.306 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 καταγράφουν ελεγχόμενη πτώση κατά -0,2%, λόγω των χειρότερων του αναμενομένου στοιχείων για τις τιμές χονδρικής.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)