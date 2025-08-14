Σταθεροποιητικά, χωρίς σαφή κατεύθυνση, κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενόσω η ελληνική αγορά προέρχεται από ένα σερί οκτώ διαδοχικών ανοδικών συνεδριάσεων.

Οι επενδυτές, αν και επιλέγουν να κατεβάσουν ρυθμό, υποκύπτοντας εν μέρει στον «πειρασμό» του profit taking, εξακολουθούν να διατηρούν τη θετική ψυχολογία, η οποία έχει ανεβάσει τη φετινή απόδοση στο +44,5%, την ίδια στιγμή που η μεταβολή από τις αρχές του Αυγούστου ξεπερνά το +6,4%.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις και η αγοραστική ευφορία, η οποία έχει διασπείρει το ενδιαφέρον σε πολλά «χαρτιά» της μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης, εξακολουθούν να συνθέτουν ένα θετικό «κοκτέιλ», το οποίο υποστηρίζει τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Συγκεκριμένα, στην τέταρτη και τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ανεπαίσθητη αύξηση κατά +0,07% και διαμορφώνεται στις 2.125,20 μονάδες, κερδίζοντας μόλις 1,5 μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.123,71 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε δύο μονάδες (από 2.123,45 έως 2.125,30 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 12,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Attica Bank συνεχίζει την αναρρίχηση και πλησιάζει το 1,5 ευρώ, με τις υπόλοιπες τράπεζες να συσσωρεύουν στα υψηλά 10ετίας. Άνοδο κατά +2% εμφανίζει ο ΟΛΠ, ενώ η Metlen σταθεροποιείται στην περιοχή των 56 ευρώ.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά την κόπωση από το ξέφρενο ράλι του 2025 (+81%), παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις του 2015, καθώς βρίσκεται στο +0,12% και τις 2.335 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύεται στο +0,32% και τα 3,489 ευρώ (υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Alpha Bank ακολουθεί στο +0,25% και τα 3,575 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο +0,08% και τα 7,282 ευρώ (υψηλό 10 ετών), ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,11% και τα 13,225 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνεται στο +0,54% και τα 7,46 ευρώ (ρεκόρ), με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται ελαφρώς στο -0,13% και τα 7,68 ευρώ. Στο +2,5% και το 1,462 ευρώ αναρριχάται η μετοχή της Attica Bank, η οποία συνεχίζει να «ίπταται» στα καλύτερα επίπεδα από την ΑΜΚ του 2024.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,05% και 5.354 μονάδες), η μετοχή της Metlen (MTLN) παραμένει σταθερή στην περιοχή των 56 ευρώ, με τη μετοχή της ΔΕΗ να αυξάνεται κατά +0,4% και να ισοφαρίζει τα υψηλά 15ετίας των 14,67 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Cenergy οπισθοχωρεί στο -0,9% και τα 11,2 ευρώ, αφομοιώνοντας τα χθεσινά ιστορικά ρεκόρ. Απώλειες άνω του -0,5% εμφανίζουν οι μετοχές των Helleniq Energy, Titan Cement, Aegean Airlines, Motor Oil και ΔΑΑ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,22% και 2.976 μονάδες), η μετοχή του ΟΛΠ ξεχωρίζει στο +2% και τα 47 ευρώ, ενώ η μετοχή του ΟΛΘ έπεται στο +1,1% και τα 35,9 ευρώ. Νέα άνοδο καταγράφει η μετοχή της Ελλάκτωρ, η οποία διαπραγματεύεται στο +1,6% και το 1,368 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή της Fourlis οπισθοχωρεί στο -0,81% και τα 4,92 ευρώ, ενώ η μετοχή της Noval περιορίζεται στο -1,1% και τα 2,63 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 52 μετοχές κινούνται ανοδικά, 37 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 148,6 δισ. ευρώ.

Αυγουστιάτικη ευφορία στην Αθήνα

Στην τελευταία συνεδρίαση μίας… ονειρικής εβδομάδας εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει αισίως συμπληρώσει οκτώ συνεχόμενα ανοδικά κλεισίματα.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος καταγράφει άνοδο +2,5% από τη Δευτέρα αλλά και κέρδη +6,4% από τις αρχές του Αυγούστου, φιγουράρει στην περιοχή των 2.120+ μονάδων, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από τον Μάρτιο του 2010.

Το αποτέλεσμα είναι η ελληνική αγορά όχι μόνο να προσφέρει μια απόδοση +44,5% εντός του 2025, αλλά και να βλέπει την αθροιστική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων να «πετά» στα 148 δισ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2008.

Η αγοραστική ευφορία, η οποία συνιστά αποτέλεσμα των κυοφορούμενων εταιρικών εξελίξεων και των ανθεκτικών οικονομικών μεγεθών, έχει ήδη αρχίσει να διαχέεται προς το σύνολο του ταμπλό, παρασέρνοντας ανοδικά και μετοχές της μικρής – πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Την ίδια στιγμή, στα «συν» θα πρέπει να προσθέσουμε και τον «ζωηρό» τζίρο, καθώς η ημερήσια αξία των συναλλαγών από τις αρχές του Αυγούστου διαμορφώνεται στα 233 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας άνω των 202 εκατ. ευρώ τον μέσο όρο του 2025.

Κάπως έτσι, η bull market δείχνει να επεκτείνεται για 10ο συνεχόμενο μήνα (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), γεγονός το οποίο είναι εύλογο να δημιουργεί σιγά – σιγά τις συνθήκες για μια πιθανή «χώνεψη» των ισχυρών κεκτημένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά θα μείνει κλειστή αύριο λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα μακροοικονομικά στοιχεία της Ευρώπης, με το Ηνωμένο Βασίλειο να παρουσιάζει αύξηση του ΑΕΠ κατά +0,3% στο β’ τρίμηνο (σε τριμηνιαίο επίπεδο) έναντι της εκτίμησης των αναλυτών περί οριακής μεταβολής +0,1%. Το μεσημέρι θα γίνουν γνωστά και τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,18% και τις 551 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,2% και τις 24.236 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας.

