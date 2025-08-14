Χρηματιστήριο: Ακόμη μία εβδομάδα… όνειρο στον δρόμο προς τον 10ο σερί ανοδικό μήνα

Στην τελευταία συνεδρίαση μίας… ονειρικής εβδομάδας εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει αισίως συμπληρώσει οκτώ συνεχόμενα ανοδικά κλεισίματα.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος καταγράφει άνοδο +2,5% από τη Δευτέρα αλλά και κέρδη +6,4% από τις αρχές του Αυγούστου, φιγουράρει στην περιοχή των 2.120+ μονάδων, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από τον Μάρτιο του 2010.

Το αποτέλεσμα είναι η ελληνική αγορά όχι μόνο να προσφέρει μια απόδοση +44,5% εντός του 2025, αλλά και να βλέπει την αθροιστική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων να «πετά» στα 148 δισ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2008.

Η αγοραστική ευφορία, η οποία συνιστά αποτέλεσμα των κυοφορούμενων εταιρικών εξελίξεων και των ανθεκτικών οικονομικών μεγεθών, έχει ήδη αρχίσει να διαχέεται προς το σύνολο του ταμπλό, παρασέρνοντας ανοδικά και μετοχές της μικρής – πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Την ίδια στιγμή, στα «συν» θα πρέπει να προσθέσουμε και τον «ζωηρό» τζίρο, καθώς η ημερήσια αξία των συναλλαγών από τις αρχές του Αυγούστου διαμορφώνεται στα 233 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας άνω των 202 εκατ. ευρώ τον μέσο όρο του 2025.

Κάπως έτσι, η bull market δείχνει να επεκτείνεται για 10ο συνεχόμενο μήνα (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), γεγονός το οποίο είναι εύλογο να δημιουργεί σιγά – σιγά τις συνθήκες για μια πιθανή «χώνεψη» των ισχυρών κεκτημένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά θα μείνει κλειστή αύριο λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα μακροοικονομικά στοιχεία της Ευρώπης, με το Ηνωμένο Βασίλειο να παρουσιάζει αύξηση του ΑΕΠ κατά +0,3% στο β’ τρίμηνο (σε τριμηνιαίο επίπεδο) έναντι της εκτίμησης των αναλυτών περί οριακής μεταβολής +0,1%. Το μεσημέρι θα γίνουν γνωστά και τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)