Συνεχίστηκαν οι πιέσεις στο δολάριο

Πτωτικές πιέσεις δέχθηκε και χθες το δολάριο για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, μία ημέρα αφότου τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουλίου στις ΗΠΑ αναθέρμαναν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από τη Φέντεραλ Ριζέρβ. Ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε 0,35% στις 97,68 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 28 Ιουλίου, συνεχίζοντας τις απώλειες 0,5% της Τρίτης. Οι επενδυτές δίδουν μία πιθανότητα 98% για μείωση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, η αδυναμία του δολαρίου στήριξε το ευρώ και τη στερλίνα. Το ευρωπαϊκό ενιαίο νόμισμα ενισχύθηκε 0,4% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στο 1,1720, ενώ αντίστοιχα η στερλίνα ενισχύθηκε 0,5% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, στο 1,3572. Ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε τώρα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον, λέγοντας ότι η τράπεζα είχε άδικο όταν προέβλεψε ότι οι αμερικανικοί δασμοί θα έπλητταν την αμερικανική οικονομία.

Από τα υπόλοιπα νομίσματα, το δολάριο Αυστραλίας υποχώρησε 0,3% από τη στιγμή που η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας μείωσε τα επιτόκια, όπως αναμενόταν, σηματοδοτώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες μειώσεις.