Χρηματιστήριο: 8ο ανοδικό κλείσιμο, με «ανοσία» στην πτώση

Στο «πράσινο» συνέχισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να διατηρούν τα «ηνία» για 8η διαδοχική συνεδρίαση, απωθώντας κάθε σκέψη για πιθανή «χώνεψη» ή αφομοίωση των κεκτημένων.

Η ελληνική αγορά, ωθούμενη από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό, είδε την απόδοση του Αυγούστου να ξεπερνά το +6,4%, διευρύνοντας άνω του +44,5% τη συνολική μεταβολή από τις αρχές του 2025 και γράφοντας ακόμη ένα υψηλό 15ετίας (από Μάρτιο του 2010).

«Καύσιμα», φυσικά, συνέχισαν να προσφέρουν αφενός οι κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις, αφετέρου η διάχυτη επενδυτική ευφορία, η οποία διασπείρει την αγοραστική κίνηση προς ολοένα και περισσότερα «χαρτιά» της μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέα αύξηση κατά +0,67% και διαμορφώθηκε στις 2.123,71 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 14 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.109,66 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 22 μονάδες (από 2.103,42 έως 2.125,22 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 204,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Eurobank και Εθνική αναρριχήθηκαν σε νέο υψηλό 10ετίας, με την Attica Bank να κάνει ράλι της τάξης του +10%. Από εκεί και πέρα, η Titan Cement πλησίασε ξανά τα 40 ευρώ, ενώ η Viohalco κατέκτησε ακόμη μία «κορυφή». «Φρένο» πάτησε, αντίθετα, η Metlen.

Νέο υψηλό στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά την κόπωση από το εντυπωσιακό ράλι του 2025 (+80%), συνέχισε τη συσσώρευση στα υψηλά 10ετίας, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί στο +0,79% και τις 2.332 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνθηκε στο +1,02% και τα 3,478 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε στο +1,30% και τα 13,23 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύτηκε στο +0,75% και τα 7,276 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank έμεινε αμετάβλητη στα 3,566 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου βρέθηκε στο +0,27% και τα 7,42 ευρώ (νέο ρεκόρ), με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο +0,65% και τα 7,69 ευρώ. Στο +9,86% και το 1,426 ευρώ (υψηλό από ΑΜΚ του 2024) εκτινάχθηκε η μετοχή της Attica Bank, η οποία έδωσε συνέχεια στην αναρρίχηση, με ώθηση από την προσδοκία εξαγοράς της HSBC Mάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,67% και 5.351 μονάδες), η μετοχή της Viohalco έκανε άλμα στο +4,64% και τα 6,77 ευρώ, τα οποία αποτελούν το καλύτερο σημείο από το 2023, ενώ η μετοχή της «συγγενικής» ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πήρε ώθηση στο +3,08% και τα 2,68 ευρώ, αγγίζοντας τα πρόσφατα υψηλά 17ετίας των 2,69 ευρώ. Από την πλευρά της, η τρίτη της «παρέας, Cenergy, σκαρφάλωσε στο +3,8% και τα 11,3 ευρώ, γράφοντας νέο ρεκόρ. Aktor Group και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκαν πέριξ του +2%, φθάνοντας σε νέες «κορυφές» (6,9 και 22,94 ευρώ, αντίστοιχα), ενώ οι Helleniq Energy και Motor Oil έκλεισαν στο +2,5% και στο +1,9%, αντίστοιχα, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2024. Η μετοχή της Titan Cement ανέκαμψε στο +2,9% και τα 39,6 ευρώ, σε μια προσπάθεια επαναφοράς άνω των 40 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen (MTLN) «φρέναρε» στο -0,71% και τα 56,0 ευρώ, βάζοντας «stop» στο ράλι που ξεκίνησε από την εισαγωγή της 4ης Αυγούστου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,36% και 2.970 μονάδες), η μετοχή του ΟΛΘ ξεχώρισε στο +5,0% και τα 35,5 ευρώ, με τη μετοχή της Κρι – Κρι να παρουσιάζει μεταβολή άνω του +2%, με αποτέλεσμα να πετύχει νέο ρεκόρ στα 19,5 ευρώ. Κέρδη στο +1% και τα 2,425 ευρώ εμφάνισε η μετοχή της AVAX, η οποία «πέταξε» σε νέο υψηλό 15ετίας. Η μετοχή της Intracom Holdings, ταυτόχρονα, αυξήθηκε στο +1,7% και τα 3,53 ευρώ (νέο υψηλό 14 μηνών). Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές των Quest Συμμετοχών και ΟΛΠ αναδίπλωσαν στο -0,9% και -1,7%, αντίστοιχα.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της ΕΛΤΟΝ, η οποία εκτοξεύθηκε στο +20,8% και τα 2,32 ευρώ (υψηλό από Ιανουάριο του 2024), έχοντας τζίρο άνω του 1,2 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Ευρώπης Holdings ξεπέρασε το όριο των 2 ευρώ, καθώς ενισχύθηκε στο +5,8% και τα 2,09 ευρώ. Στα όρια των 300 εκατ. ευρώ βελτιώθηκε πλέον η αποτίμηση της εταιρείας.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 91 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 20 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 148,5 δισ. ευρώ.

«Πάρτι» ανόδου τον Αύγουστο

Οκτώ διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συνεχίζει να γράφει διαδοχικά υψηλά 15ετίας, προσφέροντας σε επενδυτές και μετόχους κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές αποδόσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Γενικός Δείκτης φιγουράρει στην περιοχή των 2.120 μονάδων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010. Αυτό μεταφράζεται σ’ ένα κέρδος +6,4% από τις αρχές του Αυγούστου και +44,5% από τις αρχές του 2025.

Το αποτέλεσμα είναι η αθροιστική αξία των εισηγμένων να ξεπερνά τα 148 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από τον Μάιο του 2008. Κι όλα αυτά, ενώ ο ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών παραμένει στην περιοχή των 200 εκατ. ευρώ (υψηλό από το 2009), παρότι απέχουμε ελάχιστα από την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις αλλά και η θετική ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι τείνουν να παρασέρνονται σε περιόδους bull market, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανοδικής κίνησης.

Βέβαια, όσο μεγαλύτερο είναι το ράλι της Λεωφόρου Αθηνών, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανάγκη των επενδυτών για ορισμένες… ανάσες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εγχώρια αγορά να «χωνέψει» τα μεγάλα κεκτημένα των τελευταίων εβδομάδων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ (2,7% τον Ιούλιο) έχουν εδραιώσει την εκτίμηση των αναλυτών για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Έτσι, οι αναλυτές βλέπουν σε ποσοστό άνω του 90% την πιθανότητα μείωσης του κόστους χρήματος από τον Σεπτέμβριο. Αυτό εύλογα παρέχει στηρίγματα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες ούτως ή άλλως απέχουν ελάχιστα από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,53% και τις 550 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,78% και τις 24.213 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 καταγράφουν άνοδο +0,9% και +0,4%, αντίστοιχα, οδεύοντας προς νέα επίπεδα ρεκόρ. Το πρωί, στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 «χτύπησε» νέα «κορυφή» στις 43.274 μονάδες.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)