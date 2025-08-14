Logo Image

Χρηματιστήριο: Τα «καύσιμα» για το comeback της Titan Cement

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Τα «καύσιμα» για το comeback της Titan Cement

H πρόσφατη πτώση έχει βελτιώσει αισθητά τον δείκτη P/E

Να επιστρέψει στο ψυχολογικό όριο των 40 ευρώ, το οποίο έχει χαθεί από τις 30 Ιουνίου, επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της Titan Cement.

«Καύσιμο» στην επάνοδο προσφέρει η ελκυστική αποτίμηση, καθώς η πρόσφατη πτώση έχει βελτιώσει αισθητά τον δείκτη P/E, o οποίος «παίζει» λίγο άνω του 10x.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η μετοχή είχε σκαρφαλώσει έως τα 45,7 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube