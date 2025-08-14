Χρηματιστήριο: Τα «καύσιμα» για το comeback της Titan Cement

Να επιστρέψει στο ψυχολογικό όριο των 40 ευρώ, το οποίο έχει χαθεί από τις 30 Ιουνίου, επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της Titan Cement.

«Καύσιμο» στην επάνοδο προσφέρει η ελκυστική αποτίμηση, καθώς η πρόσφατη πτώση έχει βελτιώσει αισθητά τον δείκτη P/E, o οποίος «παίζει» λίγο άνω του 10x.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η μετοχή είχε σκαρφαλώσει έως τα 45,7 ευρώ.

Γ.Χ.

