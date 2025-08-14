Logo Image

Χρηματιστήριο: Η… Μάλτα «βάζει» την Attica Bank στο top-20

Στα 2,3 δισ. ευρώ η αποτίμηση της τράπεζας

Ασταμάτητη μοιάζει η μετοχή της Attica Bank, η οποία έχοντας ως νέο καταλύτη την προοπτική εξαγοράς της HSBC Μάλτας, ενισχύεται κατά περισσότερο από +27,5% μέσα στον Αύγουστο.

Κάπως έτσι, η αποτίμηση της τράπεζας υπερβαίνει πλέον τα 2,3 δισ. ευρώ. Ένα νούμερο, το οποίο της επιτρέπει να φιγουράρει στην κορυφαία 20άδα των εισηγμένων από άποψη χρηματιστηριακής αξίας.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

