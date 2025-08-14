Χρηματιστήριο: Η… Μάλτα «βάζει» την Attica Bank στο top-20

Ασταμάτητη μοιάζει η μετοχή της Attica Bank, η οποία έχοντας ως νέο καταλύτη την προοπτική εξαγοράς της HSBC Μάλτας, ενισχύεται κατά περισσότερο από +27,5% μέσα στον Αύγουστο.

Κάπως έτσι, η αποτίμηση της τράπεζας υπερβαίνει πλέον τα 2,3 δισ. ευρώ. Ένα νούμερο, το οποίο της επιτρέπει να φιγουράρει στην κορυφαία 20άδα των εισηγμένων από άποψη χρηματιστηριακής αξίας.

Γ.Χ.

