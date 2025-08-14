Χρηματιστήριο: Το discount της ΕΛΤΟΝ παρά το άλμα του +20%

Ένα από τα «χαρτιά» που ωφελούνται από το ευρύτερο ράλι της αγοράς είναι κι αυτό της ΕΛΤΟΝ, η οποία χθες απογειώθηκε κατά +20,8% και έφθασε στα 2,32 ευρώ.

Πρόκειται για το καλύτερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, με την αποτίμηση να βελτιώνεται στα 62 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό, πάντως, εξακολουθεί να προσφέρει ένα αξιοσημείωτο discount, αν αναλογιστούμε ότι η λογιστική αξία ανέρχεται 69,4 εκατ. ευρώ.

