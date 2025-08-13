Στο «πράσινο» συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να διατηρούν τα «ηνία» για 8η διαδοχική συνεδρίαση, παρά την εύλογη κόπωση σ΄ ένα τμήμα του ταμπλό.

Η ελληνική αγορά, ωθούμενη από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό, βλέπει την απόδοση του Αυγούστου να ξεπερνά το +5,7%, διευρύνοντας άνω του +43,5% τη συνολική μεταβολή από τις αρχές του 2025 και γράφοντας διαδοχικά υψηλά 15ετίας.

«Καύσιμα», φυσικά, εξακολουθούν να προσφέρουν αφενός οι κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις, αφετέρου η διάχυτη επενδυτική ευφορία, η οποία διασπείρει την αγοραστική κίνηση προς ολοένα και περισσότερα «χαρτιά» της μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα αύξηση κατά +0,44% και διαμορφώνεται στις 2.118,91 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από εννέα μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.109,66 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 19 μονάδες (από 2.113,68 έως 2.122,29 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 93,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,2 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Eurobank και Εθνική εμφανίζουν νέο υψηλό 10ετίας, με την Attica Bank να κάνει ράλι άνω του +7%. Από εκεί και πέρα, η Titan Cement πλησιάζει ξανά τα 40 ευρώ, ενώ η Viohalco βαδίζει ολοταχώς προς νέα «κορυφή» 2ετίας.

Ανοδικά οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συνεχίζει τη συσσώρευση στα υψηλά 10ετίας, καθώς σήμερα ενισχύεται στο +0,48% και τις 2.325 μονάδες, ανεβάζοντας άνω του +80% την άνοδο του 2025.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνεται στο +0,73% και τα 3,468 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,31% και τα 13,11 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο +0,80% και τα 7,28 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank αυξάνεται στο +0,20% και τα 3,573 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου βρίσκεται στο +0,27% και τα 7,42 ευρώ (νέο ρεκόρ), με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο +0,52% και τα 7,68 ευρώ. Στο +7,09% και το 1,39 ευρώ (υψηλό από ΑΜΚ του 2024) εκτινάσσεται η μετοχή της Attica Bank, η οποία δίνει συνέχεια στην αναρρίχηση, με ώθηση από την προσδοκία εξαγοράς της HSBC Mάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,48% και 5.341 μονάδες), η μετοχή της Viohalco κάνει άλμα στο +4,48% και τα 6,76 ευρώ, τα οποία αποτελούν υψηλό 2ετίας, ενώ η μετοχή της «συγγενικής» ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παίρνει ώθηση στο +1,92% και τα 2,65 ευρώ, αγγίζοντας τα ρεκόρ 17ετίας των 2,69 ευρώ. Από την πλευρά της, η τρίτη της «παρέας, Cenergy, σκαρφαλώνει στο +1,6% και τα 11,06 ευρώ, γράφοντας νέο ρεκόρ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy και Motor Oil ακολουθούν τουλάχιστον στο +1%, ενώ η μετοχή της Titan Cement ανακάμπτει στο +2,4% και τα 39,4 ευρώ, σε μια προσπάθεια επαναφοράς άνω των 40 ευρώ. Η τιμή του ΟΠΑΠ ενισχύεται στο +1,% και τα 20,2 ευρώ, συνεχίζοντας την πορεία σύγκλισης με την «κορυφή» των 20,6 ευρώ και έχοντας ως «καύσιμο» τα διαδοχικά τζακ-ποτ στο τζόκερ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen (MTLN) καταγράφει πτώση στο -0,44% και τα 56,1 ευρώ, βάζοντας «φρένο» στο ράλι που ξεκίνησε από την εισαγωγή της 4ης Αυγούστου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,25% και 2.966 μονάδες), η μετοχή του ΟΛΘ ξεχωρίζει στο +2,9% και τα 34,8 ευρώ, με τη μετοχή της Κρι – Κρι να παρουσιάζει μεταβολή άνω του +2%, με αποτέλεσμα να γράφει νέο ρεκόρ στα 19,5 ευρώ. Κέρδη στο +1,2% και τα 2,43 ευρώ εμφανίζει η μετοχή της AVAX, η οποία ίπταται σε νέο υψηλό 15ετίας. Η μετοχή της Intracom Holdings, ταυτόχρονα, αυξάνεται στο +1,7% και τα 3,53 ευρώ (νέο υψηλό 14 μηνών).

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της ΕΛΤΟΝ, η οποία εκτοξεύεται στο +16,6% και τα 2,24 ευρώ (υψηλό από Ιανουάριο του 2024), έχοντας τζίρο άνω των 893 χιλ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Ευρώπης Holdings ξεπερνά το όριο των 2 ευρώ, καθώς ενισχύεται στο +5,8% και τα 2,09 ευρώ. Στα 305 εκατ. ευρώ βελτιώνεται πλέον η αποτίμηση της εταιρείας.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 77 μετοχές κινούνται ανοδικά, 31 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 148,2 δισ. ευρώ.

Σερί ανόδου τον Αύγουστο

Επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συνεχίζει να γράφει διαδοχικά υψηλά 15ετίας, προσφέροντας μεγάλες αποδόσεις στους επενδυτές.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στην περιοχή των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010. Αυτό μεταφράζεται σ’ ένα κέρδος +5,7% από τις αρχές του Αυγούστου και +43,5% από τις αρχές του 2025.

Το αποτέλεσμα είναι το αθροιστικό ποσό των εισηγμένων να ξεπερνά τα 148 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2008. Κι όλα αυτά, ενώ ο ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών παραμένει στην περιοχή των 200 εκατ. ευρώ, παρότι απέχουμε ελάχιστα από την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις αλλά και η θετική ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι τείνουν να παρασέρνονται σε περιόδους bull market, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανοδικής κίνησης.

Βέβαια, όσο μεγαλύτερο είναι το ράλι της Λεωφόρου Αθηνών, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανάγκη των επενδυτών για ορισμένες… ανάσες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εγχώρια αγορά να «χωνέψει» τα μεγάλα κεκτημένα των τελευταίων εβδομάδων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ (2,7% τον Ιούλιο) έχουν εδραιώσει την εκτίμηση των αναλυτών για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Έτσι, οι αναλυτές βλέπουν σε ποσοστό άνω του 90% την πιθανότητα μείωσης του κόστους χρήματος από τον Σεπτέμβριο. Αυτό εύλογα παρέχει στηρίγματα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες ούτως ή άλλως απέχουν ελάχιστα από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,4% και τις 550 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,7% και τις 24.210 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα θετικό άνοιγμα στη συνεδρίαση, παρά τα χθεσινά υψηλά. Νωρίτερα, στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 «χτύπησε» νέο ιστορικό ρεκόρ στις 43.274 μονάδες.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)