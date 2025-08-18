Τζίρος… άλλων εποχών στο Χρηματιστήριο

Μπορεί να διανύουμε την κορύφωση του καλοκαιριού, αλλά οι επενδυτές δεν φαίνεται να… ξεκολλούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρώντας σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα την ημερήσια αξία των συναλλαγών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος τζίρος στις πρώτες συνεδριάσεις του Αυγούστου ξεπερνά τα 233 εκατ. ευρώ (!), γεγονός το οποίο αλληλο-τροφοδοτεί και την εντυπωσιακή ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πολύ πίσω τον χρόνο, προκειμένου να θυμηθούμε ότι σε αντίστοιχες ημέρες η αξία των συναλλαγών μετά βίας υπερέβαινε τα 50 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, το «ζωηρό» ενδιαφέρον του τρέχοντος μήνα δεν πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία. Κι αυτό, διότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 ο τζίρος των συναλλαγών «παίζει» σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, ως απόρροια των θετικών καταλυτών που σπεύδει να προεξοφλήσει η επενδυτική κοινότητα (κυριότερος όλων η επικείμενη επαναφορά στις Αναπτυγμένες Αγορές).

Από τις αρχές του έτους η μέση ημερήσια συναλλακτική αξία ανέρχεται σε περισσότερα από 202 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό, το οποίο αποδεικνύεται υψηλότερο κατά σχεδόν +45% σε σχέση με το 2024 (μέσος όρος 139 εκατ. ευρώ).

Εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο υπόλοιπο του 2025, το τρέχον έτος είναι πολύ πιθανό να «γράψει» νέο ρεκόρ 16ετίας, καθώς για να βρούμε μεγαλύτερο τζίρο θα πρέπει να επιστρέψουμε στο 2009, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης, όταν ο μέσος όρος κυμαινόταν σε 205 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιστορικό ρεκόρ ανήκει στο 2008, με την αξία των συναλλαγών εκείνη τη χρονιά να εκτοξεύεται στα 314 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τους βασικούς συντελεστές της φετινής επίδοσης των 202 εκατ. ευρώ, οι τράπεζες έχουν τον πρώτο λόγο, με τις 4+1 συστημικές να διακινούν μετοχές συνολικής αξίας 118 εκατ. ευρώ. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από κοινού προσφέρουν περισσότερο από το 58% του ημερήσιου τζίρου.

Στην «κορυφή» βρίσκεται η μετοχή της Τρ. Πειραιώς με μέση αξία συναλλαγών 31,9 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν η Alpha Bank με 29 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα με 28,5 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 24,5 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου με 4,7 εκατ. ευρώ.

Από το υπόλοιπο ταμπλό ξεχωρίζει η μετοχή της «παλιάς» Metlen (ΜΥΤΙΛ), η οποία βλέπει τις ημερήσιες συναλλαγές να διαμορφώνονται στην περιοχή των 13,5 εκατ. ευρώ (η «νέα» MTLN ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου και έχει μέσο τζίρο 19,9 εκατ. ευρώ).

Η μετοχή του ΟΠΑΠ, από την πλευρά της, έπεται στα 7,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ διακινεί καθημερινά μετοχές αξίας 6,4 εκατ. ευρώ (μέσος όρος). ΔΕΗ, Titan Cement, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφανίζουν ημερήσιο τζίρο από 4,0 έως 6,2 εκατ. ευρώ.

Ο μέσος ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών στο Χ.Α.

• 233 εκατ. ευρώ – Αύγουστος 2025

• 202 εκατ. ευρώ – 2025*

• 139 εκατ. ευρώ – 2024

• 111 εκατ. ευρώ – 2023

• 73 εκατ. ευρώ – 2022

• 71 εκατ. ευρώ – 2021

• 65 εκατ. ευρώ – 2020

• 67 εκατ. ευρώ – 2019

• 55 εκατ. ευρώ – 2018

• 58 εκατ. ευρώ – 2017

• 60 εκατ. ευρώ – 2016

• 85 εκατ. ευρώ – 2015

• 127 εκατ. ευρώ – 2014

• 86 εκατ. ευρώ – 2013

• 51 εκατ. ευρώ – 2012

• 82 εκατ. ευρώ – 2011

• 139 εκατ. ευρώ – 2010

• 205 εκατ. ευρώ – 2009

• 314 εκατ. ευρώ – 2008

*Έως την 31/7

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)