Στο «πράσινο» συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να διατηρούν τα «ηνία» για 8η διαδοχική συνεδρίαση, γράφοντας διαδοχικά υψηλά 15ετίας.

Η ελληνική αγορά, ωθούμενη από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό, βλέπει την απόδοση του Αυγούστου να ξεπερνά το +5,7%, διευρύνοντας άνω του +43,5% τη συνολική μεταβολή από τις αρχές του 2025.

«Καύσιμα», φυσικά, εξακολουθούν να προσφέρουν αφενός οι κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις, αφετέρου η διάχυτη επενδυτική ευφορία, η οποία διασπείρει την αγοραστική κίνηση προς ολοένα και περισσότερα «χαρτιά».

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα αύξηση κατά +0,41% και διαμορφώνεται στις 2.118,26 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 8,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.109,66 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε επτά μονάδες (από 2.113,68 έως 2.120,88 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen συσσωρεύει δυνάμεις στα ρεκόρ των 56,5 ευρώ, με την Alpha Bank να οδεύει προς τα 3,6 ευρώ. Νέο ράλι στο +6% εμφανίζει η Attica Bank, ενώ από τα «μικρά» ξεχωρίζει η ΕΛΤΟΝ με άλμα άνω του +12%.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συνεχίζει τη συσσώρευση στα υψηλά 10ετίας, καθώς σήμερα ενισχύεται στο +0,37% και τις 2.323 μονάδες, ανεβάζοντας άνω του +80% την άνοδο του 2025.

Η μετοχή της Alpha Bank διευρύνεται στο +0,93% και τα 3,599 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Eurobank ακολουθεί στο +0,44% και τα 3,458 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύεται στο +0,25% και τα 7,24 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι αμετάβλητη στα 13,06 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αυξάνεται στο +0,27% και τα 7,42 ευρώ (νέο ρεκόρ), με τη μετοχή της Optima Bank να κινείται στο +0,52% και τα 7,68 ευρώ. Στο +6,7% και το 1,386 ευρώ εκτινάσσεται η μετοχή της Attica Bank, η οποία δίνει συνέχεια στην αναρρίχηση, με ώθηση από την προσδοκία εξαγοράς της HSBC Mάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,44% και 5.338 μονάδες), η μετοχή της Metlen καταγράφει άνοδο στο +0,89% και τα 56,9 ευρώ, διευρύνοντας άνω του +20% το ράλι από την τιμή εκκίνησης της 4ης Αυγούστου. Στα 6,6 ευρώ επιστρέφει η μετοχή της Viohalco, η οποία ενισχύεται κατά +2%, ενώ η μετοχή του ΟΠΑΠ ενισχύεται στο +1,1% και τα 20,2 ευρώ, συνεχίζοντας την πορεία σύγκλισης με την «κορυφή» των 20,6 ευρώ και έχοντας ως «καύσιμο» τα διαδοχικά τζακ-ποτ στο τζόκερ. Προς νέα ρεκόρ απογειώνεται η μετοχή της Aegean Airlines, η οποία ίπταται στο +1,2% και τα 14,5 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,02% και 2.959 μονάδες), η μετοχή του ΟΛΘ ξεχωρίζει στο +2,9% και τα 34,8 ευρώ, με τη μετοχή της Κρι – Κρι να παρουσιάζει μεταβολή άνω του +1,6%, με αποτέλεσμα να γράφει νέο ρεκόρ στα 19,4 ευρώ. Κέρδη στο +1,2% και το 1,35 ευρώ εμφανίζει και η μετοχή της Ελλάκτωρ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της ΕΛΤΟΝ, η οποία εκτοξεύεται στο +12,5% και τα 2,16 ευρώ (υψηλό από Φεβρουάριο του 2024), έχοντας τζίρο άνω των 260 χιλ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 51 μετοχές κινούνται ανοδικά, 19 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 23 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 148,0 δισ. ευρώ.

Σερί ανόδου τον Αύγουστο

Επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συνεχίζει να γράφει διαδοχικά υψηλά 15ετίας, προσφέροντας μεγάλες αποδόσεις στους επενδυτές.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στην περιοχή των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010. Αυτό μεταφράζεται σ’ ένα κέρδος +5,7% από τις αρχές του Αυγούστου και +43,5% από τις αρχές του 2025.

Το αποτέλεσμα είναι το αθροιστικό ποσό των εισηγμένων να ξεπερνά τα 147 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2008. Κι όλα αυτά, ενώ ο ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών παραμένει στην περιοχή των 200 εκατ. ευρώ, παρότι απέχουμε ελάχιστα από την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις αλλά και η θετική ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι τείνουν να παρασέρνονται σε περιόδους bull market, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανοδικής κίνησης.

Βέβαια, όσο μεγαλύτερο είναι το ράλι της Λεωφόρου Αθηνών, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανάγκη των επενδυτών για ορισμένες… ανάσες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εγχώρια αγορά να «χωνέψει» τα μεγάλα κεκτημένα των τελευταίων εβδομάδων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ (2,7% τον Ιούλιο) έχουν εδραιώσει την εκτίμηση των αναλυτών για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Έτσι, οι αναλυτές βλέπουν σε ποσοστό άνω του 90% την πιθανότητα μείωσης του κόστους χρήματος από τον Σεπτέμβριο. Αυτό εύλογα παρέχει στηρίγματα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες ούτως ή άλλως απέχουν ελάχιστα από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,4% και τις 550 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,7% και τις 24.187 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν έναν σταθεροποιητικό άνοιγμα στη συνεδρίαση. Νωρίτερα, στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 «χτύπησε» νέο ιστορικό ρεκόρ στις 43.274 μονάδες.

