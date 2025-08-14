Στάση για «αποκωδικοποίηση» των επόμενων κινήσεων Τραμπ

Μια προσωρινή παύση φαίνεται ότι κάνουν οι αγορές για να επαναξιολογήσουν την Αμερική του Τραμπ μετά από τις πρώτες ενδείξεις ενίσχυσης των επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην Ευρώπη, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στη «Ν».

Από την άλλη, επισημαίνουν βέβαια ότι δεν υπάρχει κάτι που να στηρίζει ακόμα μια ενδεχόμενη συνολική αναδιάταξη των κεφαλαίων προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΚΤ στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου καταγράφηκαν ισχυρές εισροές στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο μόλις λίγο μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ ενώ το Μάιο, οι εισροές στην Ευρώπη από επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσίασαν μια πιο υποτονική εικόνα, σε ετήσια βάση έως το Μάιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Από τις 5 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου 2025, μετά δηλαδή την τελευταία μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, οι διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ζώνης του ευρώ ήταν συνολικά σχετικά περιορισμένες, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τις ανανεωμένες αβεβαιότητες στον τομέα του εμπορίου.

Πώς λειτούργησαν οι αγορές με την εκλογή Τραμπ

Οικονομικοί αναλυτές εξηγούν στη «Ν» πώς λειτούργησαν οι αγορές στην αρχή της εκλογής Τραμπ και πώς εξελίχθηκε το κλίμα των αγορών μετά τις ανακοινώσεις των δασμών σε σχέση με την ανακατεύθυνση κεφαλαίων από την Αμερική στην Ευρώπη.

«To πρώτο τρίμηνο (του έτους) ήταν μια φάση προσαρμογής των αγορών και ο πρώτος μήνας των ανακοινώσεων του Απριλίου που φάνηκε η ισχυρή δασμολογική πολιτική Τραμπ, πέρασε στη φάση ανατιμολόγησης του πολύ ευνοϊκού σεναρίου των αγορών που είχε καλλιεργηθεί στο 2ο εξάμηνο του 2024 καθώς η εκλογή Τραμπ προσέφερε τότε κάποιες ισχυρές σταθερές», δηλαδή ισχυρότερο δολάριο, ισχυρότερες επενδύσεις στην Αμερική και αγορά αμερικανικών assets, εξηγούν οι αναλυτές στη «Ν»,.

Ωστόσο, στη συνέχεια προέκυψαν κάποιες απογοητεύσεις από τη διαχείριση πολιτικής τους πρώτους μήνες του έτους, οδηγώντας έτσι σε μια ανατιμολόγηση των προσδοκιών των αγορών που είχαν υπερεπενδύσει στο σενάριο Τραμπ, με μεγάλο κομμάτι του εξορθολογισμού της υπερβολής αυτής να έχει συντελεστεί ήδη, εξηγούν οι αναλυτές

Έτσι λοιπόν, λόγω κάποιων «κακών χειρισμών» της Αμερικής, όπως τους χαρακτήρισαν οι αναλυτές, άρχισαν να ανακατευθύνονται κάποιες ροές κεφαλαίων προς την Ευρώπη, με ενδεικτική την ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

«Η ισοτιμία ήταν ένας πολύ καλός καθρέφτης της σχετικής αβεβαιότητας (που επικρατεί στις αγορές) καθώς ξαφνικά ενισχύθηκε πάρα πολύ το ευρώ, γεγονός που αντικατόπτριζε πιθανότατα το γεγονός πως ροές κεφαλαίων κατευθύνονταν προς ευρωπαϊκούς οίκους», εξηγούν οι αναλυτές στη «Ν».

Από τις αρχές Ιουλίου, αυτή η ανοδική πορεία αντιστράφηκε ελαφρώς έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ και σε όρους σταθμισμένου εμπορίου, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν το αναμενόμενο εύρος της περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, με βάση τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αναφέρει η ΕΚΤ στο τελευταίο οικονομικό της δελτίο.

Έτσι, αυτό το κομμάτι της ανατιμολόγησης των προσδοκιών φαίνεται να εξάντλησε τμήμα της δυναμικής του στο δεύτερο τρίμηνο και «τώρα οι αγορές βρίσκονται πάλι σε ένα σημείο ισορροπίας του να δουν το επόμενο εξάμηνο με τα δεδομένα της εμπορικής συμφωνίας αυτής ποιους ωφελεί», επισημαίνουν οι αναλυτές.

Τι γίνεται τώρα;

Οι αγορές «τώρα ψάχνουν μια νέα κατεύθυνση», αναφέρουν οι αναλυτές στη «Ν». «Οι επενδυτές φαίνεται ότι κάνουν μια παύση για να ξαναδούν τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις ανακοινώσεις (για τη συμφωνία στους δασμούς) στην Ευρώπη, την ώρα που η Αμερική φαίνεται ότι μετά από ένα καταστροφικό τρίμηνο γίνεται πλέον πιο πραγματίστρια», επισημαίνουν.

Ωστόσο, οι αναλυτές συνοψίζουν στα εξής: «Μεγάλο κομμάτι αυτού που είδαμε στις ροές του α’ εξαμήνου, αντανακλά το ότι είδαμε μεν την Ευρώπη, ανησυχήσαμε για την Αμερική, κάναμε την αλλαγή στα assets αλλά δεν υπάρχει από πίσω κάποιο αφήγημα που να μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι η παγκόσμια αναδιάταξη κεφαλαίου συνεχίζεται και η Ευρώπη είναι προορισμός σε σταθερή βάση».