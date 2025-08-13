Χρηματιστήριο: Ο Αύγουστος των μεγάλων αποδόσεων

Επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συνεχίζει να γράφει διαδοχικά υψηλά 15ετίας, προσφέροντας μεγάλες αποδόσεις στους επενδυτές.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στην περιοχή των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010. Αυτό μεταφράζεται σ’ ένα κέρδος +5,7% από τις αρχές του Αυγούστου και +43,5% από τις αρχές του 2025.

Το αποτέλεσμα είναι το αθροιστικό ποσό των εισηγμένων να ξεπερνά τα 147 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2008. Κι όλα αυτά, ενώ ο ημερήσιος τζίρος των συναλλαγών παραμένει στην περιοχή των 200 εκατ. ευρώ, παρότι απέχουμε ελάχιστα από την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις αλλά και η θετική ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι τείνουν να παρασέρνονται σε περιόδους bull market, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανοδικής κίνησης.

Βέβαια, όσο μεγαλύτερο είναι το ράλι της Λεωφόρου Αθηνών, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανάγκη των επενδυτών για ορισμένες… ανάσες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εγχώρια αγορά να «χωνέψει» τα μεγάλα κεκτημένα των τελευταίων εβδομάδων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ (2,7% τον Ιούλιο) έχουν εδραιώσει την εκτίμηση των αναλυτών για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Έτσι, οι αναλυτές βλέπουν σε ποσοστό άνω του 90% την πιθανότητα μείωσης του κόστους χρήματος από τον Σεπτέμβριο. Αυτό εύλογα παρέχει στηρίγματα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες ούτως ή άλλως απέχουν ελάχιστα από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)