Μελαγχολία της επιστροφής και στις αγορές: Πώς το τέλος των διακοπών ρίχνει το χρηματιστήριο

Η επιστροφή στην δουλειά μετά τις διακοπές συνοδεύεται συχνά από έντονη μελαγχολία και δυσφορία που προκύπτει από το γεγονός ότι συνειδητοποιούμε πως το καλοκαίρι έχει σχεδόν τελειώσει. Από αυτή τη συναισθηματική κατάσταση δεν έχουν καταφέρνει ωστόσο να γλιτώσουν ούτε οι χρηματιστηριακές αγορές.

Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο που το Market Watch ονομάζει «Summerween», η συνήθεια δηλαδή που έχουν τα εμπορικά καταστήματα να προβάλλουν στις βιτρίνες τους προϊόντα που αφορούν το Halloween κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μελαγχολία της επιστροφής είναι ένα είδος εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής και αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οδηγεί σε χαμηλές αποδόσεις στις χρηματιστηριακές αγορές. Μάλιστα σε μηνιαία βάση, η εναλλαγή Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έχει συνδεθεί με την μεγαλύτερη αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης της εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής, σύμφωνα με ανάλυση του Raymond Lam, καθηγητή και επικεφαλής στην έρευνα για την κατάθλιψη στο University of British Columbia.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές που εκδηλώνουν τα συμπτώματα δυσφορίας μετά τις διακοπές τείνουν να βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο και όχι μισογεμάτο.

Οι μελέτες

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2017 διαπίστωσε ισχυρή αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της χρηματιστηριακής αγοράς και της απότομης αύξησης της συχνότητας εμφάνισης εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής τον Σεπτέμβριο.

Αν και η συσχέτιση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει σχέσης αιτιότητας, οι συγγραφείς της μελέτης διαπίστωσαν να επαναλαμβάνεται αντίστοιχο μοτίβο στην Αυστραλία, με την διαφορά ότι η μελαγχολία εντοπίζεται με έξι μήνες διαφορά καθώς η χώρα βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο- και επομένως οι εποχές του είναι αντίστροφες σε σχέση με το βόρειο ημισφαίριο.

Αυτό το εύρημα αυξάνει την πιθανότητα η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή να είναι στην πραγματικότητα η αιτία της κακής απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ στις αρχές του φθινοπώρου.

Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα άλλης μελέτης, που επικεντρώνεται στην αιτιώδη σχέση μεταξύ μελαγχολίας και αποδόσεων στις αγορές συναλλάγματος. Οι συγγραφείς της καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «η επίδραση της εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής στις εποχιακές αποδόσεις συναλλάγματος είναι πολύ παρόμοια με τα στοιχεία για τις αποδόσεις των μετοχών».

Ιστορικά στοιχεία

Ο αντίκτυπος της μελαγχολίας της επιστροφής στην χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου αποδεικνύεται και ιστορικά. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1890, όταν δημιουργήθηκε ο Dow Jones, ο δείκτης κινήθηκε ανοδικά μόλις στο 42% των μηνών Σεπτεμβρίου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπόλοιπους μήνες, εκτός του Σεπτεμβρίου, είναι στο 60%.

Επιπλέον, η μέση απόδοση του Dow Jones τον Σεπτέμβριο είναι -1,1%, έναντι μέσου κέρδους 0,8% για όλους τους υπόλοιπους μήνες.

Πάντως, αν και η συσχέτιση είναι εμφανής, δεν σημαίνει ότι ο ερχομός του Σεπτεμβρίου θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αρνητικό κλίμα στις αγορές. Πριν από ένα χρόνο άλλωστε ο Dow Jones έσπασε την παράδοση σημειώνοντας άνοδο τον Σεπτέμβριο, κατά 1,8%.

Βέβαια ίσως αυτή να ήταν μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον «κανόνα». Άλλωστε, οι επενδύσεις είναι θέμα πιθανοτήτων. Και η ιστορία μας διδάσκει ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της αγοράς όταν φεύγει το καλοκαίρι και έρχεται το φθινόπωρο.