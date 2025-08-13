Ο πληθωρισμός ρίχνει το δολάριο

Έχασε έδαφος έναντι του ευρώ το δολάριο, στον απόηχο των νέων στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή Ιουλίου στις ΗΠΑ, τα οποία αφήνουν άθικτο το σενάριο της μείωσης των επιτοκίων από τη Φέντεραλ Ριζέρβ τον επόμενο μήνα. Ο πληθωρισμός ενισχύθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση, μετά την άνοδο 0,3% του Ιουνίου, ενώ σε ετήσια βάση παρέμεινε σταθερός στο 2,7%.

Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ αναμένεται να βάλει στο τραπέζι τη μείωση των επιτοκίων κατά την ομιλία του στο Τζάκσον Χολ στις 21 Αυγούστου, εκτιμούν κάποιοι αναλυτές. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,46% στις 98,06 μονάδες, ενώ το ευρώ ενισχύθηκε 0,5% έναντι του αμερικανικού νομίσματος με την ισοτιμία στο 1,1673. Έναντι του γιεν, το δολάριο ξεπέρασε τις αρχικές του απώλειες για να ενισχυθεί ελαφρώς στο 148,39.

Εν τω μεταξύ, επανήλθαν οι πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Πάουελ, απειλώντας τον μάλιστα με μεγάλη μήνυση εξαιτίας της κακοδιαχείρισης στο έργο ανακαίνισης των κτιρίων της Fed.

Από τα υπόλοιπα νομίσματα, η στερλίνα ενισχύθηκε 0,4% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στο 1,3480, στον απόηχο των στοιχείων που έδειξαν περαιτέρω εξασθένηση της βρετανικής αγοράς εργασίας, αν και με βραδύτερο ρυθμό.