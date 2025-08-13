Logo Image

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο και για τους τρεις δείκτες

REUTERS/Jeenah Moon

Νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναπτέρωσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβρη

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναπτέρωσαν τις προσδοκίες επενδυτών πως η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 483,52 μονάδων (+1,10%), στις 44.458,61 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 296,50 μονάδων (+1,39%), στις 21.681,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 72,31 μονάδων (+1,13%), στις 6.445,76 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

