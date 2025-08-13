Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο και για τους τρεις δείκτες

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναπτέρωσαν τις προσδοκίες επενδυτών πως η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 483,52 μονάδων (+1,10%), στις 44.458,61 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 296,50 μονάδων (+1,39%), στις 21.681,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 72,31 μονάδων (+1,13%), στις 6.445,76 μονάδες.

