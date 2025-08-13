Χρηματιστήριο: Τα 13 «χαρτιά» που οδηγούν το ράλι του Αυγούστου

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 13 μετοχές φαίνεται ότι βρίσκονται στην «εμπροσθοφυλακή» του αυγουστιάτικου ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο μέσα σε οκτώ συνεδριάσεις έχει προσφέρει μια μέση απόδοση άνω του +6%.

Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό ο τρέχων μήνας να αποτελέσει το 10ο συνεχόμενο κερδοφόρο 30ήμερο για τον Γενικό Δείκτη, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ελληνικής αγοράς.

Από τις αρχές του Αυγούστου, λοιπόν, οι επενδυτές φαίνεται ότι έχουν στοχεύσει κυρίως 13 «χαρτιά» της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, τα οποία έχουν δώσει επιστροφές που αγγίζουν ακόμα και το +20%.

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της «νέας» Metlen, η οποία έκανε ντεμπούτο στο ταμπλό στις 4 Αυγούστου. Έως και χθες, η αθροιστική μεταβολή της εισηγμένης, η οποία μην ξεχνάμε ότι διαπραγματεύεται παράλληλα και στο Λονδίνο, φθάνει στο εντυπωσιακό +19,4%, έχοντας ξεπεράσει τα 56 ευρώ/μετοχή ή αλλιώς τα 7,3 δισ. ευρώ.

Στις «hot» μετοχές συγκαταλέγεται και η Aegean Airlines, η τιμή της οποίας έχει απογειωθεί κατά +13,4% μέσα στον Αύγουστο, ιπτάμενη στα καλύτερα επίπεδα όλων των εποχών (>14 ευρώ).

Περνώντας τώρα στον τραπεζικό κλάδο, η πλέον ωφελημένη είναι η μετοχή της Τρ. Κύπρου, η οποία με ώθηση από τα θεμελιώδη μεγέθη του α’ εξαμήνου, το προμέρισμα του 0,20 ευρώ/μετοχή αλλά και την ελκυστική αποτίμηση (P/E κάτω του 6,5x) βλέπει την αυγουστιάτικη μεταβολή να ανέρχεται στο +12,1%, κάτι που έχει φέρει στο προσκήνιο νέα ιστορικά υψηλά (7,4 ευρώ).

Ακολουθούν στο +8% η μετοχή της Alpha Bank, στο +6,6% η μετοχή της Τρ. Πειραιώς και στο +6,3% οι μετοχές των Εθνικής Τράπεζας – Eurobank. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις φιγουράρουν στα καλύτερα επίπεδα από τις τελευταίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Από εκεί και πέρα, στη λίστα των δυνατών «χαρτιών» της Αθήνας συμπεριλαμβάνεται η μετοχή της Helleniq Energy, καθώς οι προσδοκίες για τις οικονομικές επιδόσεις του β’ εξαμήνου έχουν αναθερμάνει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Το αποτέλεσμα είναι να κερδίζει +8,3% από τις αρχές του μήνα.

Τέλος, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει σε ακόμη μία πεντάδα εισηγμένων, η οποία παρατηρεί τη συνολική απόδοση του Αυγούστου να κυμαίνεται από +6% έως +8,1%. Ο λόγος για τις Viohalco, Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Aktor Group, Jumbo και Cenergy, οι οποίες διαπραγματεύονται σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά.

Τα blue chips με τη μεγαλύτερη άνοδο στον Αύγουστο

• Metlen +19,4%

• Aegean +13,4%

• Κύπρου +12,1%

• Helleniq Energy +8,3%

• Aktor +8,1%

• Alpha +8,0%

• ΔΑΑ +7,2%

• Jumbo +6,8%

• Τρ. Πειραιώς +6,6%

• Viohalco +6,5%

• ΕΤΕ +6,3%

• Eurobank +6,3%

• Cenergy +6,0%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)