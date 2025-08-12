Χρηματιστήριο: Έκλεισε από… συνήθεια στο «πράσινο» – 7η σερί ανοδική συνεδρίαση

Την 7η διαδοχική θετική συνεδρίαση κατάφερε να συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν τον έλεγχο των πρωτοβουλιών, συνεχίζοντας την αναρρίχηση στα υψηλά 15ετίας.

Η ελληνική αγορά, η οποία «τρέχει» ένα ράλι άνω του +5,7% μέσα στον Αύγουστο (10ος σερί κερδοφόρος μήνας), παρέμεινε σε τροχιά ανόδου, παρά την εύλογη κόπωση σε ορισμένες μετοχές, η οποία παρ’ ολίγο να βάλει… stop στο κερδοφόρο σερί.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις και η θετική ψυχολογία των επενδυτών αποτέλεσαν εκ νέου τα βασικά «καύσιμα» της bull market, η οποία έχει δώσει μια μέση απόδοση +43% από τις αρχές του 2025.

Συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέα αύξηση κατά +0,16% και διαμορφώθηκε στις 2.109,66 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 3,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.106,24 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 19 μονάδες (από 2.102,28 έως 2.121,60 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 220,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η «νέα» Metlen έγραψε νέο ρεκόρ στα 56,4 ευρώ, ενώ στα υψηλά 10ετίας έκλεισε η Eurobank, η οποία πλησίασε το ορόσημο των 3,5 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Tρ. Πειραιώς διόρθωσε κατά τουλάχιστον -1,6%, με την Jumbo να «πέφτει» κάτω των 32 ευρώ.

«Φρένο» στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά το εντυπωσιακό ράλι του 2025 (+80%), υπέκυψε στην αγοραστική κόπωση, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο -0,19% και τις 2.314 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς υποχώρησε στο -1,66% και τα 7,222 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολούθησε στο -0,39% και τα 3,566 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έμεινε αμετάβλητη στα 13,07 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank ενισχύθηκε στο +1,12% και τα 3,443 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών).

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου αυξήθηκε στο +0,27% και τα 7,40 ευρώ (νέο ρεκόρ), με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -0,78% και τα 7,64 ευρώ. Στο +6,74% και το 1,298 ευρώ εκτοξεύθηκε η μετοχή της Attica Bank, η οποία είδε την κεφαλαιοποίηση να υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, χάρη στις προσδοκίες για deal με την HSBC Mάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,13% και 5.315 μονάδες), η μετοχή της «νέας» Metlen ενισχύθηκε στο +2,27% και τα 56,4 ευρώ, φθάνοντας σε ακόμη ένα ιστορικό υψηλό και διευρύνοντας περαιτέρω το συνολικό ράλι (+19%) από την πρεμιέρα της 4ης Αυγούστου. Κέρδη στο +1,5% και τα 44,98 ευρώ παρουσίασε η μετοχή της Coca – Cola HBC, η οποία συνεχίζει την προσπάθεια ανάκαμψης από τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Η μετοχή της Motor Oil, ταυτόχρονα, διευρύνθηκε στο +2,2% και τα 26,4 ευρώ, σημειώνοντας νέο υψηλό 14 μηνών. Στον αντίποδα, η μετοχή της Jumbo «έπεσε» στο -1,8% και τα 3,166 ευρώ, ενώ η μετοχή της Helleniq Energy αναδίπλωσε από τις χθεσινές «κορυφές» των 8,4 ευρώ, καθώς υποχώρησε στο -1% και τα 8,35 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,07% και 2.959 μονάδες), η μετοχή της Κρι – Κρι ξεχώρισε στο +1,8% και τα 19,1 ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Η μετοχή της Trade Estates ακολούθησε στο +1,4% και το 1,755 ευρώ, ενώ η μετοχή της Quest Συμμετοχών έκλεισε στο +0,9% και τα 7,8 ευρώ, επανερχόμενη στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά. Στο +0,4% και τα 7 ευρώ βρέθηκε η τιμή της ΕΧΑΕ εν αναμονή των εξελίξεων με τη Euronext. Αντίθετα, η μετοχή της Intralot οπισθοχώρησε στο -1,4% και το 1,11 ευρώ, με τη μετοχή της Alumil να απομακρύνεται από τα όρια των 5 ευρώ, διολισθαίνοντας στο -1,2% και τα 4,9 ευρώ. Intracom και Profile απώλεσαν από -1,5% και -2,2%, αντίστοιχα, διορθώνοντας από τα πρόσφατα υψηλά.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 61 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 52 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 16 μετοχές έμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 147,5 δισ. ευρώ.

Καλοκαιρινή ευφορία στην Αθήνα

Αυγουστιάτικη ευφορία επικρατεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη όχι μόνο να έχει κατακτήσει το «κάστρο» των 2.100 μονάδων (υψηλό από Μάρτιο του 2010), αλλά και να μην βιάζεται να εγκαταλείψει αμαχητί τα κεκτημένα.

Η ελληνική αγορά, η οποία «τρέχει» ένα σερί επτά ανοδικών συνεδριάσεων, «μετρά» συνολικά κέρδη άνω του +5,7% από τις αρχές του μήνα, έχοντας θέσει «γερές» βάσεις για το 10ο συνεχόμενο ανοδικό 30ήμερο (Οκτώβριος ‘24 – Αύγουστος ‘25).

Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταθερά υψηλή αξία των ημερήσιων συναλλαγών, καθώς ο μέσος τζίρος συντηρείται στα πέριξ των 200 εκατ. ευρώ, παρότι απέχουμε ελάχιστα από την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις αλλά και η θετική ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι τείνουν να παρασέρνονται σε περιόδους bull market, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανοδικής κίνησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αθροιστική μεταβολή του Γενικού Δείκτη μέσα στο 2025 ήδη ξεπερνά το +43% (+80% οι τράπεζες), με την κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων να έχει φθάσει στα 147 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2008.

Βέβαια, όσο μεγαλύτερη είναι η bull market, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανάγκη των επενδυτών για ορισμένες… ανάσες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εγχώρια αγορά να «χωνέψει» τα μεγάλα κεκτημένα των τελευταίων εβδομάδων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών εστιάζει στα «φρέσκα» στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, καθώς τον Ιούλιο ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο +2,7% έναντι της πρόβλεψης των αναλυτών περί +2,8%. Η συγκεκριμένη επίδοση, σύμφωνα με τους ειδικούς, θεωρείται αρκετή ώστε η Federal Reserve να προχωρήσει σε έως και τρεις μειώσεις επιτοκίων εντός του 2025, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, Dow Jones και S&P 500 ενισχύονται κατά +0,55% και +0,40%, αντίστοιχα, πραγματοποιώντας ένα θετικό ξεκίνημα στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται σταθεροποιητικά στις 547 μονάδες (+0,1%), την ίδια στιγμή που ο γερμανικός DAX σπεύδει να αφομοιώσει τα κεκτημένα των 24.000 μονάδων, υποχωρώντας ελεγχόμενα κατά -0,3%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)