Χρηματιστήριο – Ιατρικό Αθηνών: Ο… άλλος τρόπος να «φτιάξει» το free float

H μετοχή της Ιατρικό Αθηνών συγκαταλέγεται σ’ αυτές που έχουν «πρόβλημα» με το free float, καθώς οι βασικοί μέτοχοι ελέγχουν από κοινού το 80,82%.

Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη λύση μπορεί να τη δώσει όχι μόνο ένα placement ή μια τυπική μεταβίβαση των «χαρτιών» σε φίλιες δυνάμεις, αλλά και η αύξηση της μέσης κεφαλαιοποίησης.

Εφόσον, λοιπόν, «ανεβεί» άνω των 200 εκατ. ευρώ, τότε η απαίτηση του free float «πέφτει» στο 15% (από 25% προηγουμένως), δίνοντας το «οk» στην εισηγμένη.

Ας σημειωθεί ότι σήμερα η Ιατρικό Αθηνών αξίζει 185 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)