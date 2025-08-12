Χρηματιστήριο: Διαδοχικά ρεκόρ για τη Metlen – Ράλι +20% μέσα σε λίγες ημέρες

Με κεκτημένη ταχύτητα συνεχίζει η μετοχή της «νέας» Metlen (MTLN) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά τις τελευταίες ημέρες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, η τιμή της εισηγμένης σημειώνει άνοδο κατά +2,90% και διαμορφώνεται στα 56,72 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο ρεκόρ.

Μάλιστα, παρότι βρισκόμαστε μία «ανάσα» από τον Δεκαπενταύγουστο, το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό, καθώς μέχρι τις 13.40 έχουν διακινηθεί περισσότερα από 180 χιλ. τεμάχια, αξίας 10,1 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Metlen, η οποία παράλληλα διαπραγματεύεται και στην αγορά του Λονδίνου, έκανε «πρεμιέρα» στην Αθήνα στις 4 Αυγούστου. Ως τιμή εκκίνησης είχαν προσδιοριστεί τα 47,2 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μόλις επτά συνεδριάσεις έχει εκτοξευθεί κατά περισσότερο από +20%, «φουσκώνοντας» τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κατά περίπου 1,3 δισ. ευρώ (από 6 σε 7,3 δισ. ευρώ).

Επόμενος καταλύτης για τη μετοχή είναι η είσοδος της Metlen στον δείκτη FTSE-100 του Λονδίνου, η οποία με βάση τα τρέχοντα δεδομένα μοιάζει επί της ουσίας «κλειδωμένη».

Ενδιαφέρον, φυσικά, θα έχει και η δημοσίευση των οικονομικών μεγεθών του α’ εξαμήνου / β’ τριμήνου, η οποία λόγω των διαδικασιών εισαγωγής στη βρετανική χρηματαγορά, μετατέθηκε για τις 9 Σεπτεμβρίου.

Τι γίνεται με την «παλιά» Metlen

Όσον αφορά το παλιό σχήμα της Metlen, το οποίο διαπραγματεύεται με τον κωδικό ΜΥΤΙΛ, συνεχίζει να επωφελείται της ανοδικής τάσης της MTLN, με αποτέλεσμα να φιγουράρει στα 56,65 ευρώ, διευρύνοντας άνω του +65% τη φετινή απόδοση.

Η συγκεκριμένη μετοχή θα «παίζει» στο ταμπλό της Αθήνας έως τις 22 Αυγούστου, καθώς στη συνέχεια θα τεθεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το squeeze out και να διαγραφεί από τη Λεωφόρο Αθηνών.

Η διαδικασία αφορά όσους μετόχους (κατέχουν το 9,84% του μετοχικού κεφαλαίου), για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν κατάφεραν ή δεν πρόλαβαν να συμμετάσχουν στην πρόσφατη δημόσια πρόταση της Metlen.

Αυτοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν (αναλογία 1:1) τις μετοχές της ΜΥΤΙΛ με νέες της MTLN, «πηδώντας» μ’ αυτόν τον τρόπο στο νέο σχήμα της εταιρείας του Ευάγγελου Μυτιληναίου.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)