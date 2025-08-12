Χρηματιστήριο: Ασταμάτητοι οι αγοραστές – Προς 7η σερί ανοδική συνεδρίαση

Τις βάσεις για την 7η διαδοχική θετική συνεδρίαση θέτει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν τα «ηνία», συνεχίζοντας την αναρρίχηση στα υψηλά 15ετίας.

Η ελληνική αγορά, η οποία «τρέχει» ένα ράλι άνω του +5,6% μέσα στον Αύγουστο (10ος σερί κερδοφόρος μήνας), παραμένει σε τροχιά ανόδου, έχοντας φθάσει σε επίπεδα που αγνοούνταν από τον Μάρτιο του 2010.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις και η θετική ψυχολογία των επενδυτών αποτελούν τα βασικά «καύσιμα» της εξελισσόμενης bull market, η οποία έχει δώσει αποδόσεις +43% από τις αρχές του 2025.

Συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα άνοδο κατά +0,61% και διαμορφώνεται στις 2.119,05 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 13 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.106,24 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 10 μονάδες (από 2.109,38 έως 2.119,05 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 9 εκατ. ευρώ στο πρώτο 10λεπτο.

Στο ταμπλό, τώρα, η «νέα» Metlen γράφει νέο ρεκόρ στα 55,7 ευρώ, ενώ προς τα 45 ευρώ κινείται η Coca – Cola HBC, η οποία προσπαθεί να ανακτήσει τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Από την άλλη πλευρά, σημάδια στασιμότητας εμφανίζουν οι Τρ. Πειραιώς – Alpha Bank.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά την κόπωση από το εντυπωσιακό ράλι του 2025 (+80%), συνεχίζει σε θετικό έδαφος, συσσωρεύοντας δυνάμεις στο +0,31% και τις 2.325 μονάδες (νέο υψηλό 10 ετών).

Η μετοχή της Eurobank ενισχύεται στο +0,62% και τα 3,426 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,15% και τα 13,09 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς είναι σχεδόν αμετάβλητη στα 7,35 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank παραμένει σταθερή στα 3,57 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου αυξάνεται στο +0,54% και τα 7,42 ευρώ (νέο ρεκόρ), ενώ η μετοχή της Optima Bank διαπραγματεύεται στα 7,7 ευρώ. Στο +1,48% και το 1,234 ευρώ κινείται η μετοχή της Attica Bank, η οποία κάνει ακόμη ένα βήμα προς την κεφαλαιοποίηση των 2 δισ. ευρώ.

Καλοκαιρινή ευφορία

Έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη όχι μόνο να υπερβαίνει το ορόσημο των 2.000 μονάδων, αλλά και να κατακτά το «κάστρο» των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010.

Κόντρα στην παραδοσιακή ραστώνη του Αυγούστου, η ελληνική αγορά «μετρά» κέρδη +5,6% από τις αρχές του μήνα (+7,4% το ράλι του 6ημέρου), θέτοντας τις βάσεις για το 10ο συνεχόμενο ανοδικό 30ήμερο. Μάλιστα, αυτό συνοδεύεται κι από «ζωηρό» επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που συντηρεί τον ημερήσιο τζίρο στα πέριξ των 200 εκατ. ευρώ.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις αλλά και η θετική ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι τείνουν να παρασέρνονται σε περιόδους bull market, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της εντυπωσιακής κίνησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αθροιστική μεταβολή του Γενικού Δείκτη μέσα στο 2025 ήδη ξεπερνά το +43% (+80% οι τράπεζες), με τη συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων να έχει φθάσει στα 146 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2008.

Βέβαια, όσο μεγαλύτερη είναι η bull market, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανάγκη των επενδυτών για ορισμένες… ανάσες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εγχώρια αγορά να «χωνέψει» τα μεγάλα κεκτημένα των τελευταίων εβδομάδων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η ψυχολογία των επενδυτών παραμένει σε θετικό έδαφος, αν και τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ πρόκειται να «δοκιμάσουν» τις αντοχές της ανοδικής κίνησης. Στο επίκεντρο, επίσης, διατηρούνται τα εταιρικά μεγέθη των εισηγμένων, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και το ζήτημα των δασμών.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται επιφυλακτικά στο +0,34% και τις 548 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στην περιοχή των 24.100 μονάδων. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)