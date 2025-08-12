Χρηματιστήριο: Το αυγουστιάτικο ράλι δίνει παράταση ζωής στους «ταύρους»

Έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις έχει συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη όχι μόνο να υπερβαίνει το ορόσημο των 2.000 μονάδων, αλλά και να κατακτά το «κάστρο» των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010.

Κόντρα στην παραδοσιακή ραστώνη του Αυγούστου, η ελληνική αγορά «μετρά» κέρδη +5,6% από τις αρχές του μήνα (+7,4% το ράλι του 6ημέρου), θέτοντας τις βάσεις για το 10ο συνεχόμενο ανοδικό 30ήμερο. Μάλιστα, αυτό συνοδεύεται κι από «ζωηρό» επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που συντηρεί τον ημερήσιο τζίρο στα πέριξ των 200 εκατ. ευρώ.

Τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, οι «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις αλλά και η θετική ψυχολογία των επενδυτών, οι οποίοι τείνουν να παρασέρνονται σε περιόδους bull market, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της εντυπωσιακής κίνησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αθροιστική μεταβολή του Γενικού Δείκτη μέσα στο 2025 ήδη ξεπερνά το +43% (+80% οι τράπεζες), με τη συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων να έχει φθάσει στα 146 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2008.

Βέβαια, όσο μεγαλύτερη είναι η bull market, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανάγκη των επενδυτών για ορισμένες… ανάσες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εγχώρια αγορά να «χωνέψει» τα μεγάλα κεκτημένα των τελευταίων εβδομάδων.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η ψυχολογία των επενδυτών παραμένει σε θετικό έδαφος, αν και τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ πρόκειται να «δοκιμάσουν» τις αντοχές της ανοδικής κίνησης. Στο επίκεντρο, επίσης, διατηρούνται τα εταιρικά μεγέθη των εισηγμένων, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και το ζήτημα των δασμών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)