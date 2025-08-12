Logo Image

Wall Street: Με πτώση έκλεισαν Dow Jones, Nasdaq και S&P 500

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

REUTERS/Brendan McDermid

Πτωτική τάση στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 200,52 μονάδων (–0,45%), στις 43.975,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 64,62 μονάδων (–0,30%), στις 21.385,40 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16 μονάδων (–0,25%), στις 6.373,45 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

