Χρηματιστήριο: Άλμα στις 2.100 μονάδες, νέα ρεκόρ για Metlen & Aegean

Σε πελάγη ευτυχίας συνεχίζει να πλέει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να παραμένουν στο «τιμόνι» για 6η διαδοχική συνεδρίαση, καταλαμβάνοντας και τις 2.100 μονάδες (υψηλό από Μάρτιο του 2010).

Η ελληνική αγορά, με ώθηση από τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη αλλά και τις κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις, κατάφερε να πετύχει ακόμη ένα υψηλό 15ετίας, έχοντας χτίσει μέσα σε ελάχιστες ημέρες ένα ικανοποιητικό «μαξιλάρι» ασφαλείας από το ορόσημο των 2.000 μονάδων.

Το θετικό κλίμα στο εξωτερικό (η Wall Street «παίζει» σε ιστορικά υψηλά) έρχεται να προσφέρει επιπλέον στηρίγματα, επιτρέποντας στους traders να ξεφύγουν από τον «πειρασμό» της διόρθωσης και της «χώνεψης» των μεγάλων κεκτημένων, τα οποία από τις αρχές του 2025 ξεπερνούν το +43%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέα, εντυπωσιακή άνοδο κατά +1,74% και διαμορφώθηκε στις 2.106,24 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 36 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.070,13 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 33 μονάδες (από 2.073,07 έως 2.106,25 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 225,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η «νέα» Metlen κατέγραψε άλμα στο ιστορικό υψηλό των 55,1 ευρώ, την ίδια στιγμή που η Aegean Airlines απογειώθηκε στο +8% και τα 14,3 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο ρεκόρ. Σε νέες «κορυφές» έτους βρέθηκε και η Helleniq Energy, η οποία έκλεισε στα 8,4 ευρώ.

Νέα υψηλά 10ετίας στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά την κόπωση από το μεγάλο φετινό ράλι (+80%), συνέχισε την αναρρίχηση στα υψηλά 10ετίας, καθώς τερμάτισε στο +1,14% και τις 2.318 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank ενισχύθηκε στο +2,11% και τα 3,58 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολούθησε στο +2,00% και τα 7,344 ευρώ (νέο ψηλό 4 ετών), η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο +0,92% και τα 3,405 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε στο +0,46% και τα 13,07 ευρώ.

Συγχρόνως, η μετοχή της Τρ. Κύπρου παρέμεινε σταθερή στα 7,38 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να βρίσκεται στα 7,70 ευρώ. Στο +3,93% και το 1,216 ευρώ έφθασε η μετοχή της Attica Bank, η οποία φλερτάρει με το ορόσημο των 2 δισ. ευρώ, χάρη στο ενδιαφέρον για την απόκτηση της HSBC Mάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,78% και τις 5.308 μονάδες), η μετοχή της Metlen (MTLN), με ώθηση από την πρόσφατη εισαγωγή στην αγορά του Λονδίνου αλλά και την προσδοκία ένταξης στον δείκτη FTSE 100, εξακολουθεί να βρίσκεται σε αχαρτογράφητα εδάφη, με αποτέλεσμα σήμερα να εκτοξευθεί στο +7,19% και τα 55,15 ευρώ, «πιάνοντας» σε αξία τα 7 δισ. ευρώ. Νέο ιστορικό υψηλό σημείωσε η μετοχή της Aegean Airlines, η οποία «πέταξε» στο +8,01% και τα 14,3 ευρώ, έχοντας ως «καύσιμο» την ελκυστική αποτίμηση. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της HelleniQ Energy, χάρη στις προσδοκίες για τις επιδόσεις του β’ εξαμήνου, διευρύνθηκε στο +4,1% και τα 8,425 ευρώ, γράφοντας νέα «κορυφή» για το 2025. Ράλι άνω του +3% «έτρεξαν» οι μετοχές των Cenergy – Viohalco, με τις μετοχές των Coca Cola HBC, Jumbo, Lamda Development, ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Motor Oil, ΟΤΕ και Sarantis να έπονται από +1% έως +2%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+1,10% και 2.957 μονάδες), η μετοχή του AVAX ξεχώρισε στο +4,78% και τα 2,41 ευρώ, πετυχαίνοντας σε νέο υψηλό 15ετίας. Νέο ρεκόρ έγραψε, ταυτόχρονα, η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κινήθηκε στο +2% και τα 3,45 ευρώ. Οι μετοχές των Autohellas και Intracom τερμάτισαν στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων δύο (11,36 ευρώ) και 14 μηνών (3,525 ευρώ) αντίστοιχα, έχοντας ημερήσια άνοδο +2,3% και +1,2%. Στο +1,98% και τα 7,73 ευρώ διευρύνθηκε η μετοχή της Quest Συμμετοχών, ενόσω το πρωί ανακοίνωσε την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σε ξένο επενδυτή έναντι του ποσού των 36 εκατ. ευρώ. Intralot, Ελλάκτωρ, Trade Estates και Fourlis ενισχύθηκαν άνω του +1%, με την τελευταία μάλιστα να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την αντίσταση των 5 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή της Alumil απώλεσε περίπου -1,4% και έπεσε κάτω των 5 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 83 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 27 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 21 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 146,8 δισ. ευρώ.

«Ταύροι» εν μέσω θέρους

Με κεκτημένη ταχύτητα συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί αρκετά γενναιόδωρο προς τους επενδυτές, προσφέροντας αποδόσεις υψηλότερες του αναμενόμενου.

Ο βασικός δείκτης «τρέχει» με περισσότερο από +43% μέσα στο 2025, με αποτέλεσμα όχι απλώς να έχει διασπάσει την αντίσταση των 2.000 μονάδων (υψηλό 15ετίας), αλλά να έχει φθάσει στην «κορυφή» των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αθροιστική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων υπερβαίνει τα 146 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το μακρινό 2008. Μόνο μέσα στον Αύγουστο δε η άνοδος της αγοράς υπολογίζεται σε +5,6%, έχοντας συμπληρώσει 6/7 θετικές συνεδριάσεις.

Οι λόγοι της εξελισσόμενης bull market έχουν επανειλημμένως αναλυθεί, με τις εταιρικές εξελίξεις (π.χ. είσοδος της Metlen στο Λονδίνο), τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals (π.χ. «αρραβώνας» ΕΧΑΕ – Euronext), το ευνοϊκό περιβάλλον στο εξωτερικό (π.χ. προσδοκία μείωσης των επιτοκίων από τη Federal Reserve) και κυρίως, τα εύρωστα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών (καθαρά κέρδη 2,779 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 2,615 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024), τα οποία αναγκάζουν τους αναλυτές να αναθεωρήσουν τις τιμές – στόχους, να δίνουν τον αγοραστικό τόνο.

Δίπλα στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν αφενός οι προσδοκίες για τη μεγάλη «αλλαγή πίστας» της Λεωφόρου Αθηνών, με τη δρομολογούμενη αναβάθμιση στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών (αναμένεται εντός του β’ εξαμήνου ή το αργότερο έως τις αρχές του 2026), αφετέρου ο παράγοντας… ψυχολογία, καθώς δεν είναι λίγοι οι επενδυτές (κυρίως Έλληνες) που μπαίνουν έστω και καθυστερημένα στο «παιχνίδι», προκειμένου να μην χάσουν το… πάρτι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, πέραν των παραδοσιακών στυλοβατών της αγοράς (υψηλή και μεσαίας κεφαλαιοποίηση), δεν είναι λίγοι οι εκπρόσωποι της μικρομεσαίας ή μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίοι πλέον βλέπουν τις αποτιμήσεις να βελτιώνονται με γοργό ρυθμό, έχοντας ως «καύσιμο» είτε ένα φιλόδοξο story για την επόμενη ημέρα είτε ένα ισχυρό σετ θεμελιωδών μεγεθών. Βέβαια, στις τελευταίες παρεισφρέουν και μετοχές, των οποίων η ανοδική κίνηση εδράζεται αποκλειστικά σε σενάρια, προσδοκίες ή και κερδοσκοπικά παιχνίδια. Επομένως, χρειάζεται προσοχή.

Σε κάθε περίπτωση, σε μια bull market, όπως η δική μας (βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του 2020, οδεύοντας προς τον 5ο διαδοχικό χρόνο «ζωής»), θα πρέπει να έχουμε υπόψη το αξίωμα «ό,τι μπορεί να ανέβει, μπορεί και να κατέβει». Κάπως έτσι, δεν θα προξενούσε προβληματισμό ή ανησυχία η εκδήλωση μιας πιθανής κίνησης αναδίπλωσης του Γενικού Δείκτη, η οποία θα έδινε την ευκαιρία στους επενδυτές να «χωνέψουν» τα ισχυρά κεκτημένα και να αφομοιώσουν τις διαδοχικές «κορυφές» 15ετίας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, σε συνδυασμό με τα ικανοποιητικά εταιρικά μεγέθη του β’ τριμήνου, συντηρούν το θετικό επενδυτικό κλίμα, με αποτέλεσμα οι βασικοί δείκτες να παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 546 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αφομοιώνει τα κεκτημένα, υποχωρώντας στο -0,4% και τις 24.054 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στην εβδομάδα, περιμένοντας τα αυριανά στοιχεία για τον πληθωρισμό.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)