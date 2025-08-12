Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: «Check In» με ανθεκτικά κέρδη στο εξάμηνο

Την υψηλή ανθεκτικότητα αλλά και τις θετικές προοπτικές των εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών «μαρτυρούν» τα μέχρι στιγμής οικονομικά στοιχεία για το α’ εξάμηνο του 2025, τα οποία έρχονται να κάνουν «check in» στην εξελισσόμενη bull market.

Η αθροιστική κερδοφορία των 18 εισηγμένων, οι οποίες έχουν προλάβει να ανακοινώσουν θεμελιώδη μεγέθη, υπολογίζεται σε κάτι περισσότερο από 3,69 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να φθάνουν στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (3,78 δισ. ευρώ).

Αυτό, πάντως, επιτυγχάνεται κυρίως χάρη στην κεκτημένη ταχύτητα του τραπεζικού τομέα, ο οποίος αφενός έχει την υψηλότερη συνεισφορά στην παραπάνω επίδοση (2,7 δισ. ευρώ τα κέρδη του κλάδου), αφετέρου επιδεικνύουν αυξητική τάση (+6,2% σε ετήσια βάση) σε σχέση με τα ούτως ή άλλως εντυπωσιακά νούμερα της προηγούμενης χρήσης, η οποία μην ξεχνάμε ότι στο σύνολο της αγοράς αποδείχθηκε η καλύτερη όλων των εποχών με αθροιστικά κέρδη 11,5 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, οι μη χρηματοπιστωτικές εισηγμένες, με βάση το πρώτο δείγμα γραφής, εμφανίζουν ορισμένες… ανορθογραφίες στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, οι οποίες αποδίδονται είτε στην εγγραφή έκτακτων δαπανών είτε στη μείωση του περιθωρίου κέρδους. Ωστόσο, είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι τόσο τα αποτελέσματα EBITDA όσο και ο κύκλος εργασιών διατηρείται πολύ κοντά στα νούμερα – ρεκόρ της περσινής χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση της «Ν» επί των οικονομικών μεγεθών 18 «παιχτών» της Λεωφόρου Αθηνών, οι οποίοι ναι μεν αντιπροσωπεύουν το 12% του συνολικού αριθμού των εισηγμένων, αλλά ταυτόχρονα έχουν αξία ίση με το 55% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου, προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

• Η καθαρή κερδοφορία των «18» (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) διαμορφώνεται στο ποσό των 3,690 δισ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 3,781 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Αυτό μεταφράζεται σε μια μικρή μείωση της τάξης του -2,4%.

• Οι έξι τράπεζες του FTSE Large Cap (Eurobank, ETE, Πειραιώς, Alpha, Κύπρου και Optima), οι οποίες έχουν προλάβει να δημοσιεύσουν μεγέθη, παρουσιάζουν καθαρά κέρδη 2,779 δισ. ευρώ από 2,615 δισ. ευρώ πέρυσι, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει άνοδο κατά +6,2%. Από την άλλη πλευρά, οι 12 μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες καταγράφουν κάμψη -21,8% στην καθαρή κερδοφορία, η οποία καθορίζεται στα 910 εκατ. ευρώ έναντι 1,165 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

• Από το σύνολο των 18 εισηγμένων, οι 10 βλέπουν την τελική γραμμή να βελτιώνεται, με την Alpha Bank να γράφει την καλύτερη ποσοστιαία μεταβολή (+60,3%) και να ακολουθούν οι ΕΧΑΕ (+43,6%) και Παπουτσάνης (+38%).

• Αντίθετα, δύο εταιρείες «γυρίζουν» από κέρδη σε ζημιές, με τη HelleniQ Energy να σημειώνει αρνητικό αποτέλεσμα -19,2 εκατ. ευρώ έναντι +209,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, λόγω κυρίως των εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.

• Επιπρόσθετα, έξι εμφανίζουν μείωση της καθαρής κερδοφορίας, με την Titan Cement να έχει την υψηλότερη ποσοστιαία κάμψη (-54%), αν και ο βασικός λόγος αφορά το κόστος της αποεπένδυσης στην Τουρκία.

Η εικόνα σε EBITDA και Τζίρο

Σε επίπεδο EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), οι 12 μη τραπεζικές εισηγμένες καταγράφουν μικρή πτώση κατά -2,4%, καθώς το συνολικό νούμερο ανέρχεται σε 2,900 δισ. ευρώ από 2,973 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για μια μείωση της τάξης μόλις των 73 εκατ. ευρώ, η οποία αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αντιστροφής της τάσης στο υπόλοιπο μισό του 2025, ιδίως από τη στιγμή που προβλέπεται αισθητή βελτίωση σε συγκεκριμένες εισηγμένες (π.χ. HelleniQ Energy).

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, τώρα, το… σκορ του φετινού α’ εξαμήνου μέχρι στιγμής καθορίζεται σε 18,87 δισ. ευρώ. Ένα ποσό, το οποίο αποδεικνύεται ελαφρώς μειωμένο (-1,4%) σε σύγκριση με το περσινό α’ εξάμηνο, όταν ο τζίρος των αντίστοιχων εισηγμένων είχε καθοριστεί σε 19,146 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, ασφαλέστερα συμπεράσματα για τις επιδόσεις του 2025 θα μπορέσουν να εξαχθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δεδομένου ότι οι εισηγμένες έχουν περιθώριο δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής νούμερα, παρότι «λείπει» το γ’ τρίμηνο, το οποίο θεωρείται το δυνατότερο για αρκετές εισηγμένες (ιδίως όσες δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό), καλλιεργούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να επαναληφθούν τα ρεκόρ του 2024, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους αναλυτές να βελτιώσουν τις τιμές – στόχους.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)