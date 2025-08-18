Χρηματιστήριο: «Φτωχότερο» το ταμπλό με 12+2 exits την τελευταία 2ετία

Μπορεί ο τομέας των αρχικών δημόσιων προσφορών να έχει αποκτήσει ξανά πνοή τα τελευταία χρόνια, αλλά το ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών παραμένει αρνητικό για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη διετία 2024 – 2025 έχουν προστεθεί επτά νέοι «παίχτες» στο ταμπλό της Κύριας Αγοράς, αλλά ταυτόχρονα έχουν αποχωρήσει για διάφορους λόγους συνολικά 12 εταιρείες. Ένας αριθμός, μάλιστα, ο οποίος τους αμέσως επόμενους μήνες αναμένεται να αυξηθεί σε 14.

Φυσικά, όλες οι διαγραφές δεν είναι ίδιες. Πολλές εξ αυτών αφορούν μεγάλα και εμβληματικά deals, τα οποία όχι μόνο ωφέλησαν τους μετόχους (μέσω της ρευστότητας που απέκτησαν), αλλά ανέβασαν σημαντικά τις αποτιμήσεις ολόκληρων κλάδων.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και… exits, τα οποία μόνο ως θετικά δεν μπορούν να εκληφθούν από την επενδυτική κοινότητα, καθώς αποτέλεσαν απόρροια των οικονομικών «τρυπών» και των προβληματικών ισολογισμών των προηγούμενων ετών.

Η πλέον «ηχηρή» αποχώρηση από τη Λεωφόρο Αθηνών έγινε πριν τρεις μήνες (Μάιος του ’25), όταν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή, μετά το μεγάλο deal με τους Άραβες της Masdar, διεγράφησαν οριστικά από το ελληνικό ταμπλό.

Αντίστοιχης φύσης ήταν και η περίπτωση των Epsilon Net και Entersoft, καθώς οι συμφωνίες εξαγοράς οδήγησαν τις δύο τεχνολογικές εταιρείες σε έξοδο από την εγχώρια κεφαλαιαγορά τον Σεπτέμβριο του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τρεις διαγραφές «στέρησαν» από την Αθήνα μια αθροιστική κεφαλαιοποίηση 3,2 δισ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η απορρόφηση της Intercontinental από τη BriQ έφερε το… exit της πρώτης από το Χ.Α. τον Δεκέμβριο του 2024.

Ταυτόχρονα, οι βασικοί μέτοχοι των ΒΙΣ και Reds (οικογένεια Φιλίππου και Ελλάκτωρ, αντίστοιχα), αποφάσισαν να καταστήσουν εκ νέου ιδιωτικές τις εταιρείες, με αποτέλεσμα τη διαγραφή των μετοχών τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Ιούνιο του 2024, αντίστοιχα.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι Μύλοι Κεπενού – Κτήμα Λαζαρίδης, οι οποίες με αφορμή τον νέο, αυστηρότερο κανονισμό της ΕΧΑΕ για την ελάχιστη διασπορά, επέλεξαν να συγκεντρώσουν όλα τα «χαρτιά» και να περάσουν την πύλη της εξόδου. Οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να αποκλείεται να πράξουν το ίδιο κι άλλες εισηγμένες που αντιμετωπίζουν παρόμοιο ζήτημα (μειωμένο free float).

Τέλος, εντελώς διαφορετική είναι η περίπτωση των SATO, MLS Πληροφορική, Fieratex, ΚΡΕ.ΚΑ., Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη και Βαρβαρέσος, καθώς οι αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη διαγραφή των παραπάνω μετοχών εξαιτίας των συσσωρευμένων προβλημάτων. Άλλωστε, επρόκειτο κυρίως για εταιρείες, οι οποίες επί της ουσίας ήταν σκέτα… κουφάρια, μην έχοντας αντικείμενο δραστηριοποίησης ή παλεύοντας με το «θηρίο» των χρεών.

Οι εισηγμένες που διεγράφησαν από το Χ.Α. την περίοδο 2024 – 2025

1. Τέρνα Ενεργειακή 5/2025

2. SATO 5/2025

3. ΒΙΣ 2/2025

4. Intercontinental 12/2024

5. MLS 12/2024

6. Fieratex 12/2024

7. Entersoft 9/2024

8. Epsilon Net 9/2024

9. ΚΡΕΚΑ 9/2024

10. Λιβάνης 9/2024

11. Βαρβαρέσος 9/2024

12. Reds 6/2024

13. Μύλοι Κεπενού*

14. Κτήμα Λαζαρίδης*

*Εν αναμονή των οριστικών διαδικασιών

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)