Οι προσδοκίες της Αλάσκας ωθούν ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα, συνεχίζοντας την ισχυρή δυναμική της περασμένης εβδομάδας με ορίζοντα μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, ενώ οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε άνοδο 0,3% κυμαινόμενος κοντά στο ισχυρότερο επίπεδό του από τις 31 Ιουλίου.

Οι υπόλοιποι δείκτες στις 10:50 (ώρα Ελλάδας) το πρωί της Δευτέρας

FTSE 100: 0.39%

DAX: 0.08%

CAC 40: 0.03%

FTSE MIB: 0.22%

IBEX 35: 0.01%

Stoxx 600: 0.30%

Βουτιά στις αμυντικές εταιρίες

Αντιθέτως, οι προσδοκίες για μια ειρηνευτική συμφωνία επηρέασαν τις γερμανικές αμυντικές εταιρείες. Οι μετοχές της Rheinmetall υποχωρούν κατά 3,7%, ενώ αυτές των Renk και Hensoldt υποχωρούν κατά 3% και 2,1% αντίστοιχα.

Από τα πρόσημα της ημέρας ξεχωρίζζει και η βουτιά της μετοχής της Orsted (πτώση 22%) καθώς η δανέζικη εταιρεία ανάπτυξης αιολικών πάρκων ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει προσφορά αγοράς μετοχών ύψους 60 δισεκατομμυρίων κορωνών (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια), επικαλούμενη δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας των ΗΠΑ.