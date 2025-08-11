Χρηματιστήριο: Ανοδικά για 6η διαδοχική ημέρα – Νέα κέρδη στη Metlen, άλμα για την Aegean

Σε ανοδικό έδαφος συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να παραμένουν στο «τιμόνι» για 6η διαδοχική συνεδρίαση.

Η ελληνική αγορά, με ώθηση από τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη αλλά και τις κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις, οδεύει προς ακόμη ένα υψηλό 15ετίας, έχοντας χτίσει ένα ικανοποιητικό «μαξιλάρι» ασφαλείας από το ορόσημο των 2.000 μονάδων.

Το θετικό κλίμα στο εξωτερικό έρχεται να προσφέρει επιπλέον στηρίγματα, επιτρέποντας στους traders να ξεφύγουν από τον «πειρασμό» της διόρθωσης και της «χώνεψης» των μεγάλων κεκτημένων, τα οποία μέσα στο 2025 ξεπερνούν το +40%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ελεγχόμενη άνοδο κατά +0,44% και διαμορφώνεται στις 2.078,51 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 8,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.070,13 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε οκτώ μονάδες (από 2.073,07 έως 2.081,34 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 10 εκατ. ευρώ στο πρώτο 15λεπτο.

Στο ταμπλό, τώρα, η «νέα» Metlen καταγράφει νέα άνοδο άνω των 53 ευρώ, την ίδια στιγμή που η Aegean απογειώνεται στο +4,2% και τα 13,8 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο ιστορικό ρεκόρ. Προς το 1,2 ευρώ κινείται η Attica Bank, η οποία φλερτάρει με τα 2 δισ. ευρώ σε όρους αποτίμησης.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συσσωρεύει δυνάμεις στις παρυφές των 2.300 μονάδων, καθώς αυξάνεται στο +0,09% και τις 2.294 μονάδες (νέο υψηλό 10 ετών).

Η μετοχή της Alpha Bank ενισχύεται στο +0,57% και τα 3,526 ευρώ (νέο υψηλό 10 ετών), η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,19% και τα 13,035 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς είναι σχεδόν αμετάβλητη στα 7,196 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μειώνεται στο -0,18% και τα 3,368 ευρώ.

Συγχρόνως, η μετοχή της Τρ. Κύπρου παραμένει σταθερή στα 7,38 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να βρίσκεται στα 7,70 ευρώ. Στο +2,5% και το 1,2 ευρώ «παίζει» η μετοχή της Attica Bank, η οποία φλερτάρει με την επιστροφή στο ορόσημο των 2 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,38% και τις 5.235 μονάδες), η μετοχή της Metlen (MTLN), με ώθηση από την πρόσφατη εισαγωγή στην αγορά του Λονδίνου αλλά και την προσδοκία ένταξης στον δείκτη FTSE 100, εξακολουθεί να βρίσκεται σε αχαρτογράφητα εδάφη, με αποτέλεσμα σήμερα να διευρύνεται στο +3,2% και τα 53,1 ευρώ. Νέο ιστορικό υψηλό σημειώνει η μετοχή της Aegean Airlines, η οποία ίπταται στο +4,2% και τα 13,8 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στην καλή εικόνα των τελευταίων ημερών. Από εκεί και πέρα, οι μετοχές των Jumbo, Lamda Development και Viohalco αυξάνονται πέριξ του +1%. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΤΕ αναδιπλώνει στο -0,9% και τα 15,8 ευρώ, ενώ ελεγχόμενες απώλειες έως -0,5% παρουσιάζουν οι μετοχές των Sarantis, ΕΥΔΑΠ και Cenergy.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,63% και 2.943 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχωρίζει στο +1,6% και το 1,128 ευρώ, με τις μετοχές των ΟΛΘ, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Intracom Holdings και Autohellas να κερδίζουν κάτι περισσότερο από +1%. Στην περιοχή του +0,8% ακολουθεί η μετοχή της Noval. Αντίθετα, η μετοχή της Quest Συμμετοχών είναι σταθερή στα 7,58 ευρώ, ενόσω το πρωί ανακοίνωσε την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σε ξένο επενδυτή έναντι του ποσού των 36 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 65 μετοχές κινούνται ανοδικά, 25 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 17 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 144,8 δισ. ευρώ.

«Ταύροι» εν μέσω θέρους

Με κεκτημένη ταχύτητα συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί αρκετά γενναιόδωρο προς τους επενδυτές, προσφέροντας αποδόσεις υψηλότερες του αναμενόμενου.

Ο βασικός δείκτης «τρέχει» με περισσότερο από +40% μέσα στο 2025, με αποτέλεσμα όχι απλώς να έχει διασπάσει την αντίσταση των 2.000 μονάδων (υψηλό 15ετίας), αλλά να έχει φθάσει στην «κορυφή» των 2.070 μονάδων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αθροιστική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων υπερβαίνει τα 144 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το μακρινό 2008. Μόνο μέσα στον Αύγουστο δε η άνοδος της αγοράς υπολογίζεται σε +3,8%, έχοντας συμπληρώσει 5/6 θετικές συνεδριάσεις.

Οι λόγοι της εξελισσόμενης bull market έχουν επανειλημμένως αναλυθεί, με τις εταιρικές εξελίξεις (π.χ. είσοδος της Metlen στο Λονδίνο), τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals (π.χ. «αρραβώνας» ΕΧΑΕ – Euronext), το ευνοϊκό περιβάλλον στο εξωτερικό (π.χ. προσδοκία μείωσης των επιτοκίων από τη Federal Reserve) και κυρίως, τα εύρωστα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών (καθαρά κέρδη 2,779 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 2,615 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024), τα οποία αναγκάζουν τους αναλυτές να αναθεωρήσουν τις τιμές – στόχους, να δίνουν τον αγοραστικό τόνο.

Δίπλα στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν αφενός οι προσδοκίες για τη μεγάλη «αλλαγή πίστας» της Λεωφόρου Αθηνών, με τη δρομολογούμενη αναβάθμιση στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών (αναμένεται εντός του β’ εξαμήνου ή το αργότερο έως τις αρχές του 2026), αφετέρου ο παράγοντας… ψυχολογία, καθώς δεν είναι λίγοι οι επενδυτές (κυρίως Έλληνες) που μπαίνουν έστω και καθυστερημένα στο «παιχνίδι», προκειμένου να μην χάσουν το… πάρτι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, πέραν των παραδοσιακών στυλοβατών της αγοράς (υψηλή και μεσαίας κεφαλαιοποίηση), δεν είναι λίγοι οι εκπρόσωποι της μικρομεσαίας ή μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίοι πλέον βλέπουν τις αποτιμήσεις να βελτιώνονται με γοργό ρυθμό, έχοντας ως «καύσιμο» είτε ένα φιλόδοξο story για την επόμενη ημέρα είτε ένα ισχυρό σετ θεμελιωδών μεγεθών. Βέβαια, στις τελευταίες παρεισφρέουν και μετοχές, των οποίων η ανοδική κίνηση εδράζεται αποκλειστικά σε σενάρια, προσδοκίες ή και κερδοσκοπικά παιχνίδια. Επομένως, χρειάζεται προσοχή.

Σε κάθε περίπτωση, σε μια bull market, όπως η δική μας (βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του 2020, οδεύοντας προς τον 5ο διαδοχικό χρόνο «ζωής»), θα πρέπει να έχουμε υπόψη το αξίωμα «ό,τι μπορεί να ανέβει, μπορεί και να κατέβει».

Κάπως έτσι, δεν θα προξενούσε προβληματισμό ή ανησυχία η εκδήλωση μιας πιθανής κίνησης αναδίπλωσης του Γενικού Δείκτη, η οποία θα έδινε την ευκαιρία στους επενδυτές να «χωνέψουν» τα ισχυρά κεκτημένα και να αφομοιώσουν τις διαδοχικές «κορυφές» 15ετίας.

Η τρέχουσα εβδομάδα, στην οποία μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η αργία του Δεκαπενταύγουστου, αναμένεται να είναι «νεκρή» από άποψη ειδησεογραφίας, λόγω της κορύφωσης της περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών. Άλλωστε, για τις επόμενες ημέρες δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο γεγονός εκ μέρους των εισηγμένων.

Την ίδια στιγμή, ο ημερήσιος τζίρος, παρότι μέχρι πριν μερικές ημέρες «έπαιζε» σε επίπεδα ακόμη κι άνω των 200 – 250 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι σταδιακά θα μπει σε πιο… θερινούς ρυθμούς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του Γενικού Δείκτη.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, σε συνδυασμό με τα ικανοποιητικά εταιρικά μεγέθη του β’ τριμήνου, συντηρούν το θετικό κλίμα, με αποτέλεσμα οι βασικοί δείκτες να βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται ελεγχόμενα στο +0,33% και τις 548 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στην περιοχή των 24.200 μονάδων (+0,1%). Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα θετικό άνοιγμα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)