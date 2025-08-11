Χρηματιστήριο: Με… τριπλό πρόσημο το «summer in greece» του Τουρισμού

Σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες φαίνεται ότι κινούνται φέτος οι τουριστικές μετοχές, οι οποίες ναι μεν δείχνουν να ωφελούνται από την ευρύτερη ευφορία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνδυασμό φυσικά με το πατροπαράδοτο «Summer in Greece», αλλά αυτό δεν πραγματώνεται με την ίδια ένταση και την ίδια ομοιομορφία που παρατηρείται σε άλλους κλάδους της αγοράς.

Σίγουρα, οι πολλαπλές εστίες γεωπολιτικής ανησυχίας και κυρίως, οι «συννεφιασμένες» προοπτικές στην αυξητική πορεία των τουριστικών εσόδων, οι οποίες επηρεάζονται περαιτέρω από τον ενισχυμένο ανταγωνισμό, «παίζουν» τον δικό τους ξεχωριστό ρόλο σ’ αυτή τη μικτή τάση.

Βέβαια, οι «μεγάλες» του κλάδου δείχνουν να βρίσκονται στην πλέον ευνοϊκή θέση. Η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), για παράδειγμα, φιγουράρει στα επίπεδα – ρεκόρ των 10,6 ευρώ, με την αποτίμηση να έχει φθάσει στα 3,3 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Aegean Airlines, έπειτα από μια περίοδο στασιμότητας, «ίπταται» προς τις παρυφές των 13,7 ευρώ, τα οποία αποτελούν το καλύτερο σημείο από το 2023 αλλά και το καλύτερο σημείο όλων των εποχών, με την κεφαλαιοποίηση να «καβαλά» πρόσκαιρα το 1,2 δισ. ευρώ.

Κάπως έτσι, οι μέχρι στιγμής αποδόσεις διαμορφώνονται στο +33,4% και στο +30,8% για τις δύο εισηγμένες -ένα ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό, παρότι υπολείπεται του μέσου όρου της αγοράς.

Εμφανώς λιγότερο «λαμπερή» είναι η φετινή πορεία των Λάμψα και Autohellas, οι οποίες παρουσιάζουν μια αθροιστική μεταβολή της τάξης του +8,1% και +9,0%, αντίστοιχα.

Ιδίως στην περίπτωση της δεύτερης, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ενοικιαζόμενων οχημάτων, η μείωση των περιθωρίων κέρδους, η οποία ήδη αποτυπώνεται στα μέχρι στιγμής θεμελιώδη στοιχεία του 2025, φαίνεται να υψώνει εμπόδια στην ανοδική κίνηση, παρά το γεγονός ότι η τιμή στο ταμπλό «παίζει» μ’ ένα ιδιαίτερα ελκυστικό P/E (9x).

Όσον αφορά τη Λάμψα, τώρα, το χαμηλό ποσοστό διασποράς και η σχετικά «ακριβή» τιμή (P/E >40x) λειτουργούν αποτρεπτικά για μια μεγαλύτερη απόδοση προς τους μετόχους.

Τέλος, στον κλάδο του τουρισμού υπάρχουν και δύο εισηγμένες, των οποίων το πρόσημο είναι αρνητικό σε σύγκριση με τα τέλη του 2024. Ο λόγος για τις μετοχές των Attica Group και Μοτοδυναμική.

Η πρώτη περιορίζεται κατά -2,7%, έχοντας υποχωρήσει κατά περισσότερο από -15% σε σχέση με τις φετινές «κορυφές» των 2,5 ευρώ. Ο άγνωστος «Χ» αφορά κυρίως την επόμενη ημέρα για την εισηγμένη ακτοπλοϊκή, ιδίως μετά τη διαφαινόμενη αναβολή του σχεδίου για placement, το οποίο είχε ως στόχο τη βελτίωση της διασποράς.

Τέλος, η μετοχή της Μοτοδυναμικής, η οποία έχει έκθεση στον τουρισμό μέσω της ενοικίασης οχημάτων με το brand Sixt, αναδιπλώνει κατά -2,1% από τις αρχές του 2025, υποκύπτοντας στις πιέσεις των μειωμένων περιθωρίων κέρδους.

Οι φετινές μεταβολές των μετοχών στον τουρισμό

• ΔΑΑ +33,4%

• Aegean +30,8%

• Autohellas +9,0%

• Λάμψα +8,1%

• Μοτοδυναμική -2,1%

• Attica Group -2,7%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)