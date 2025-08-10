Χρηματιστήριο: Οι 13 μετοχές που έφεραν τα ρεκόρ των 2.000 μονάδων

Εντυπωσιακός αποδεικνύεται μέχρι στιγμής ο Αύγουστος για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η (ουσιαστικά) πρώτη εβδομάδα του μήνα όχι απλώς δεν επιβεβαίωσε τη φήμη της «θερινής ραστώνης», αλλά οδήγησε τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή άνω των 2.000 μονάδων.

Με συνεδριάσεις, οι οποίες έσφυζαν από τζίρο και ενθουσιασμό, οι αγοραστές κατάφεραν να κάνουν το 5×5 και να προσθέσουν ένα +5,6% στο «σακούλι» της φετινής απόδοσης.

Αυτό, φυσικά, εν πολλοίς οφείλεται στους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή στις τράπεζες και στα υπόλοιπα blue chips, τα οποία έλαμψαν με την παρουσία τους, σκαρφαλώνοντας σε πολυετή ή και ιστορικά υψηλά, έχοντας ως «καύσιμα» τα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη, τις «πλούσιες» εταιρικές εξελίξεις, αλλά και την ευρύτερη ευφορία της αγοράς.

Στους «πρωταθλητές» των εβδομαδιαίων μεταβολών φιγουράρει η μετοχή της Τρ. Κύπρου, καθώς τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για το α’ εξάμηνο, σε συνδυασμό με το προμέρισμα του 0,20 ευρώ, εκτόξευσαν την τιμή στο +13,1%. Το αποτέλεσμα ήταν η εισηγμένη τράπεζα να γράψει νέο ιστορικό υψηλό στα 7,5 ευρώ.

Σε νέες «κορυφές» βρέθηκε και η Τρ. Πειραιώς, η οποία μέσα στο τελευταίο πενθήμερο ενισχύθηκε κατά +10,4%, σκαρφαλώνοντας για πρώτη φορά από το 2021 άνω των 7 ευρώ.

Εντυπωσιακές αποδόσεις εξασφάλισαν και οι μέτοχοι των υπόλοιπων τραπεζών, καθώς η εβδομαδιαία αύξηση καθορίστηκε στο +8,7% για την Optima Bank, στο +7,9% για την Εθνική Τράπεζα, στο +6,5% για την Alpha Bank, και στο +6,2% για την Eurobank.

Από τη λίστα των κορυφαίων δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η μετοχή της «νέας» Metlen, η οποία τη Δευτέρα έκανε πρεμιέρα σε Αθήνα και Λονδίνο. Μέσα στις πέντε πρώτες συνεδριάσεις κατάφερε να «πετάξει» άνω των 51 ευρώ, δίνοντας στους μετόχους μια απόδοση +9% με το… καλημέρα.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Jumbo αναρριχήθηκε σε νέα επίπεδα – ρεκόρ, καθώς το +7,9% των προηγούμενων πέντε ημερών οδήγησε έως τα 32,4 ευρώ.

Σε αχαρτογράφητα εδάφη κινείται και η μετοχή της Aktor Group, η οποία διευρύνθηκε στα 6,6 ευρώ για πρώτη φορά από το 2008, χάρη στο εβδομαδιαίο +9,1%.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Aegean Airlines «απογειώθηκε» στο +6,9%, με αποτέλεσμα να φθάσει στα 13,3 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο υψηλό 2ετίας.

Ο τίτλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, από την πλευρά του, έδωσε συνέχεια στα διαδοχικά υψηλά 25ετίας, καθώς το +7,4% της προηγούμενης εβδομάδας ανέβασε την τιμή έως τα 22,6 ευρώ.

Σε επίπεδα – ρεκόρ εκτινάχθηκε και η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία μέσα στο τελευταίο πενθήμερο είδε τη μεταβολή να ανέρχεται στο +8%.

Τέλος, κατά +4,9% βελτιώθηκε η μετοχή της ΔΕΗ, προσεγγίζοντας εκ νέου τις «κορυφές» 15ετίας (14,69 ευρώ).

Τα blue chips με την καλύτερη επίδοση της εβδομάδας (4-8 Αυγούστου)

• Κύπρου +13,1%

• Τρ. Πειραιώς +10,4%

• Aktor +9,1%

• Metlen +9%

• Optima +8,7%

• ΕΤΕ +7,9%

• Jumbo +7,9%

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +7,4%

• Aegean +6,9%

• Alpha +6,5%

• ΔΑΑ +8,0%

• Eurobank +6,2%

• ΔΕΗ +4,9%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)