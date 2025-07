Χρηματιστήρια: Η αγορά μοιάζει ολοένα και περισσότερο με καζίνο – Ώρα για μετρητά

Σε μια στιγμή κατά την οποία οι δείκτες των αμερικανικών μετοχών αγγίζουν ιστορικά υψηλά, η αίσθηση της εύκολης ευφορίας αρχίζει να μετατρέπεται σε έντονη ανησυχία.

Όλο και περισσότεροι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Wall Street λειτουργεί πια σαν καζίνο – με τους επενδυτές να παρασύρονται από τη δυναμική της αγέλης και τις αποτιμήσεις να αγγίζουν επίπεδα που δύσκολα δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη.

Ο Yves Lamoureux, πρόεδρος της Lamoureux & Co. και γνωστός για τις εύστοχες προβλέψεις του στο παρελθόν, γύρισε το επενδυτικό του πρόσημο από «εξαιρετικά αισιόδοξο» σε ουδέτερο. Όπως δήλωσε στο MarketWatch, «είναι πολύ σπάνιο να βλέπει κανείς μια τόσο εκρηκτική άνοδο σε τόσο σύντομο διάστημα — είναι ξεκάθαρο σημάδι επιστροφής στον τζόγο». Αναφερόταν στην εκτίναξη του Dow Jones κοντά στις 46.000 μονάδες, από τις 38.000 στις αρχές Απριλίου.

«Η αγορά πλέον θυμίζει το 2021, με την έξαρση των meme stocks και τις μαζικές συναλλαγές σε options μιας ημέρας. Οι άνθρωποι παίζουν χωρίς να ξέρουν τι κάνουν», σημειώνει. Κατά τον Lamoureux, βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας κορύφωσης (topping process), με πιθανή στασιμότητα των δεικτών για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

«Ρευστοποιήστε σταδιακά» – προτροπή για στρατηγική μετρητών

«Δεν προτείνω να βγείτε εντελώς σε μετρητά, αλλά να μειώσετε τις τοποθετήσεις και να δημιουργήσετε “πολεμοφόδια” για αγορές όταν τα πράγματα φθηνύνουν», λέει. Η στρατηγική του είναι ξεκάθαρη: τμηματικές ρευστοποιήσεις σε ανοδικές φάσεις και σταδιακή επανατοποθέτηση όταν οι τιμές διορθώνουν.

Το ίδιο έκανε και το περασμένο φθινόπωρο, λίγες εβδομάδες πριν την υποχώρηση των δεικτών. Ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί – οι αποδόσεις ανεβαίνουν Ο Καναδός αναλυτής προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει σε ανοδική πορεία το 2026 και το 2027, κάτι που καθιστά δύσκολη την προοπτική μείωσης των επιτοκίων. Αναμένει πως η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου θα φτάσει το 6%, ίσως και το 7%, λόγω του αυξημένου κόστους στις εφοδιαστικές αλυσίδες και της σταδιακής μετακύλισης των δασμών από τις επιχειρήσεις στους καταναλωτές.

Η νέα παγκόσμια ρύθμιση για τη φορολόγηση των εκπομπών CO₂ στη ναυτιλία αναμένεται επίσης να αυξήσει περαιτέρω το κόστος. «Οι επιχειρήσεις έχουν υπερβολικό χρέος. Αν οι αποδόσεις συνεχίσουν να ανεβαίνουν, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα», προειδοποιεί ο Lamoureux. Γι’ αυτό και προτιμά τεχνολογικές εταιρείες με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και χωρίς διανομή μερισμάτων, όπως η ολλανδική Nebius Group, που δραστηριοποιείται στο AI infrastructure.

H Goldman «βλέπει» υποτίμηση των κινδύνων

Ανάλογες προειδοποιήσεις απευθύνει και ο Peter Oppenheimer, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Goldman Sachs. Σε δηλώσεις του στο Bloomberg τονίζει ότι «η αισιοδοξία μπορεί να είναι πρόωρη» και οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν τους κινδύνους από το εμπορικό μέτωπο. «Βλέπουμε συμπίεση στα risk premia και πολύ υψηλές αποτιμήσεις – είναι ώρα για σοβαρή διαφοροποίηση», υπογραμμίζει.

Η πρόβλεψή του για στασιμότητα στις αποδόσεις των αμερικανικών μετοχών ενισχύεται από την υπεραπόδοση των διεθνών αγορών. Ο δείκτης MSCI All Country ex-US καταγράφει φέτος άνοδο 17%, υπερδιπλάσια από το 8,6% του S&P 500. Κατά τον Oppenheimer, «μετά από δεκαετία υπεραπόδοσης των ΗΠΑ, το σχετικό τους πλεονέκτημα σε κερδοφορία και αποδόσεις αρχίζει να φθίνει».

Η AI, οι φόβοι φούσκας και το «Taco»

Την ίδια ώρα, αναλυτές όπως ο Rob Armstrong των FT βλέπουν το φαινόμενο “TACO” (Trump Always Chickens Out) — ο Τραμπ που τελικά κάνει πίσω — να εξηγεί τη χαλαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι επενδυτές το ρίσκο δασμών. Ταυτόχρονα, ωστόσο, εφιστούν την προσοχή στη φούσκα που διαμορφώνεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρηματιστηριακή παραζάλη που τη συνοδεύει.

Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia ξεπερνά πλέον τα $4 τρισ., ενώ το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε AI startups θυμίζει εποχές dot-com. Η πρώην CTO της OpenAI, Mira Murati, συγκέντρωσε τεράστια κεφάλαια για την start-up της «Thinking Machines», χωρίς να αποκαλύπτει τι ακριβώς κάνει — «μια εταιρεία που υπόσχεται μεγάλα πλεονεκτήματα, αλλά κανείς δεν ξέρει ποια είναι», όπως έλεγε σαρκαστικά ένα προοπτικό εταιρείας στην Αγγλία του 18ου αιώνα.

Σύμφωνα με τον Charles Mackay, συγγραφέα του «Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds», αυτή είναι η ψυχολογία της φούσκας: αισιοδοξία, υπερβολικός δανεισμός και επενδυτές που παρασύρονται μαζικά. Και σήμερα, η εικόνα δείχνει να επαναλαμβάνεται.

Κέρδη υπάρχουν, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι απ’ όσο νομίζουμε Η αγορά παραμένει δυνατή, αλλά η επιφανειακή αισιοδοξία κρύβει διαρθρωτικές προκλήσεις: εμπορικές εντάσεις, πληθωριστικό ρίσκο, υπεραποτιμήσεις και μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο. Όπως λέει και ο Howard Marks της Oaktree: «Αυτό που φοβούνται οι επενδυτές δεν είναι η μεταβλητότητα. Είναι η πιθανότητα μόνιμης ζημίας».