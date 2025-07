Μετά τον καύσωνα, η τέλεια καταιγίδα στις αγορές; 4 σημάδια που εκπέμπουν SOS

Οι μετοχές κάνουν πάλι τρελά πράγματα. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, η μετοχή της Opendoor Technologies –μιας πλατφόρμας αγοραπωλησιών ακινήτων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη– έχει εκτιναχθεί κατά 377%, παρότι η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ παραμένει στάσιμη.

Αντίστοιχα, η μετοχή της αλυσίδας πολυκαταστημάτων Kohl’s –που παλεύει να μείνει ζωντανή εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού και διαδοχικών αλλαγών CEO– βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Και αυτή την εβδομάδα, σειρά είχαν τα… donuts και οι action cameras, με τις Krispy Kreme και GoPro να κάνουν ράλι χωρίς σαφή λόγο από τα θεμελιώδη δεδομένα.

Εικόνα φούσκας

Όπως έχουμε ξαναγράψει, αναλυτές και επενδυτές μιλούν ανοιχτά για ένα νέο κύμα ευφορίας που θυμίζει τις ημέρες των meme stocks του 2021. Η πτώση των αγορών την άνοιξη λόγω των δασμών του Τραμπ μοιάζει πλέον μακρινή ανάμνηση, με τις μετοχές να σημειώνουν ράλι – ιδίως σε ό,τι πιο ριψοκίνδυνο υπάρχει. Από τις εταιρείες χωρίς κέρδη μέχρι τα κρυπτονομίσματα, η αγορά δίνει εικόνα «φούσκας».

Όπως εξηγεί στη Wall Street Journal ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research, «πολλοί από εμάς θεωρήσαμε πως η διόρθωση του Απριλίου ήταν αναγκαία λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις αρχές του έτους. Κι όμως, να ‘μαστε πάλι εδώ – σαν μία κατάρρευση σε αργή κίνηση».

Τα στοιχεία που χτυπούν καμπανάκι

1. Η κερδοσκοπία επιστρέφει με φόρα

Οι επενδύσεις τύπου “YOLO” (You Only Live Once) επανέρχονται δριμύτερες. Εταιρείες που καίνε μετρητά χωρίς κέρδη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η Opendoor, που πριν λίγες εβδομάδες είχε πέσει κάτω από το 1 δολάριο, έκλεισε την Παρασκευή στα $2,54. Η μετοχή της Kohl’s, αν και έχει χάσει 70% από τις αρχές του 2022, ποντάρεται και πάλι – αυτή τη φορά με φόντο την πώληση ακινήτων που διαθέτει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την Bespoke Investment Group, από τις 33 μετοχές του δείκτη Russell 3000 που έχουν τριπλασιαστεί από τον πυθμένα του Απριλίου, μόνο οι έξι έχουν καταγράψει κέρδη το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ενδεικτικά, το ETF ARK Innovation –που επενδύει σε εταιρείες με υψηλό ρίσκο και ζημιές– έχει ανέβει πάνω από 36% από την αρχή του έτους. «Δεν είναι απαραίτητα ανθυγιεινό αυτό», λέει η Callie Cox από τη Ritholtz Wealth Management. «Το πρόβλημα αρχίζει όταν βλέπεις ρωγμές στην οικονομία και παρόλα αυτά συνεχίζεται το πάρτι της κερδοσκοπίας».

2. Το κρυπτονόμισμα εκτοξεύοται

Οι τιμές των bitcoin και Ethereum έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενισχυμένες από τη φιλο-crypto πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και την αποδοχή των κρυπτονομισμάτων από χρηματοοικονομικούς κολοσσούς. Νέοι παίκτες ενισχύουν το ράλι: εισηγμένες εταιρείες που αγοράζουν bitcoin ως μέρος της στρατηγικής τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Trump Media & Technology Group, που ανακοίνωσε ότι διαθέτει πλέον περίπου 2 δισ. δολάρια σε bitcoin και συνδεδεμένα assets, υιοθετώντας “bitcoin treasury strategy”. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο πολλαπλασιάζει τον συστημικό κίνδυνο, αλλά μέχρι στιγμής, δεκάδες εταιρείες υιοθετούν την ίδια πρακτική.

3. Η άνοδος είναι πλέον ευρύτερη, αλλά…

Η άνοδος των μετοχών έχει απλωθεί σε πολλούς κλάδους. Εκτός από τους συνήθεις υπόπτους της τεχνολογίας, άνοδο καταγράφουν τράπεζες, βιομηχανικές και εταιρείες επικοινωνίας.

Ο δείκτης τραπεζών KBW Nasdaq έχει ενισχυθεί πάνω από 7% τον τελευταίο μήνα, ενώ εταιρείες όπως η GE Vernova και η Trade Desk έχουν κερδίσει πάνω από 20%. Ο αριθμός των μετοχών του S&P 500 που κινούνται πάνω από τον μέσο όρο 50 ημερών έχει φτάσει σε επίπεδα που τελευταία φορά καταγράφηκαν πριν το “Trump bump” των εκλογών.

Κι όμως, οι αποτιμήσεις είναι στα ύψη: το equity risk premium (η διαφορά απόδοσης με τα κρατικά ομόλογα 10ετίας) έχει σχεδόν μηδενιστεί – κάτι που συνήθως προμηνύει… καταιγίδα.

4. Η οικονομία κρατάει – αλλά οι προσλήψεις «πάγωσαν»

Παρά τους φόβους ότι οι δασμοί θα φέρουν πληθωρισμό και ύφεση, η αμερικανική οικονομία αντέχει. Οι καταναλωτικές τιμές ανέβηκαν τον Ιούνιο, αλλά όχι δραματικά. Ο βασικός φόβος των αναλυτών –η κατάρρευση της αγοράς εργασίας– δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη.

Ωστόσο, τα σημάδια είναι εκεί: η ιδιωτική απασχόληση αυξήθηκε με τον πιο αργό ρυθμό των τελευταίων 8 μηνών. Οι προσλήψεις έχουν σχεδόν «παγώσει», ενώ και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Όπως επισημαίνει η Callie Cox, «είναι εντυπωσιακό το πόση αισιοδοξία υπάρχει στις αγορές τη στιγμή που η αγορά εργασίας αρχίζει να “σφυρίζει λήξη”. Και όταν αρχίσει να φθίνει, δεν επανέρχεται εύκολα».