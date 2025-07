«Ακόμη κι ο Θεός θα μπορούσε να χάσει»: Από τις αποδόσεις του 100% στη συντριβή του 80% – Tα σκληρά μαθήματα της αγοράς

Ακόμη κι αν χάρη σε μία θεϊκή δύναμη γνώριζε κανείς ποιες θα είναι οι καλύτερες μετοχές της επόμενης πενταετίας, θα περνούσε από… κόλαση.

Αυτό απέδειξε μια εντυπωσιακή μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2021, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Even God Would Get Fired as an Active Investor» «Ακόμα και ο Θεός θα απολυόταν ως ενεργός διαχειριστής κεφαλαίων». Τη θυμίζει το Market Watch σε μία περίοδο κατά την οποία οι δείκτες κινούνται σε ιστορικά ρεκόρ αλλά οι ειδικοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν εάν το ράλι θα έχει συνέχεια ή θα έρθει σύντομα η μεγάλη διόρθωση. Το άκρως ρευστό περιβάλλον – γεωπολιτικό και εμπορικό, νομισματικό – δεν επιτρέπει τις προβλέψεις.

Η μελέτη εκείνη λοιπόν έδειξε πως, ακόμη και με την απόλυτη γνώση – αν κάποιος μπορούσε να επιλέξει τις μετοχές με την υψηλότερη απόδοση πέντε χρόνια πριν –, θα έπρεπε να υπομείνει προσωρινές καταρρεύσεις της τάξης του 76% κατά τη Μεγάλη Ύφεση, 40% στη χρηματοπιστωτική κρίση ή και 80% στο σκάσιμο της φούσκας dot – com.

Ακόμη και αν ο παντογνώστης επενδυτής μπορούσε να κάνει short στις χειρότερες μετοχές, τα λεγόμενα drawdowns (δηλαδή οι πτώσεις από την κορυφή στο χαμηλότερο σημείο) θα έφταναν έως και το 47%.

Ο Τζον Νεφ, CEO και επικεφαλής επενδύσεων της Akre Capital Management, αναφέρεται σε αυτή τη μελέτη σε πρόσφατη επιστολή του στους μετόχους του fund του. Επικαλείται επίσης άλλη έρευνα των Μάικλ Μαουμπούσιν και Νταν Κάλαχαν της Morgan Stanley, σύμφωνα με την οποία οι 6 κορυφαίες εταιρείες μεταξύ 1926 και 2024 πέρασαν από πτώση έως και 80%.

Η ποιότητα μετρά – Και επιβραβεύεται

Ωστόσο, η ίδια έρευνα καταλήγει ότι οι εταιρείες υψηλής ποιότητας κατάφεραν, μέσα σε πέντε χρόνια από το χαμηλότερο σημείο τους, να διπλασιάσουν την αξία τους. «Αυτό ενισχύει τη διαχρονική μας πεποίθηση ότι η επένδυση σε εταιρείες που συσσωρεύουν αξία διαφέρει θεμελιωδώς. Η διαφορά είναι η προτεραιότητα στην ποιότητα της επιχείρησης», τονίζει ο Neff.

Κατά τη βουτιά της αγοράς τον Μάρτιο του 2020 λόγω COVID, η Akre Capital επένδυσε 1,1 δισ. δολάρια, αποφεύγοντας όμως αεροπορικές εταιρείες και κρουαζιερόπλοια, παρότι υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Βραχυπρόθεσμα, αυτό αποδείχθηκε «λάθος»: το ETF JETS, που παρακολουθεί τις αεροπορικές εταιρείες, έκανε ράλι 86% μέσα σε λίγες εβδομάδες. Όμως η απόδοση αυτή ξεθώριασε: ως τα δύο χρόνια, είχε υποχωρήσει στο 22% ετησίως και ως τα μέσα του 2025, περιορίστηκε στο 9,15%.

Αντιθέτως, οι επενδύσεις της Akre από τον Μάρτιο του 2020 απέδωσαν 75% τον πρώτο χρόνο και έκτοτε έχουν αναπτυχθεί με ρυθμό 22% ετησίως, εξαιρουμένων των μερισμάτων.