Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 13 μηνών για τη Motor Oil – Ράλι +33% στο τελευταίο τρίμηνο

Σε νέο υψηλό 13 μηνών φιγουράρει η μετοχή της Motor Oil στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία «τρέχει» ένα εκρηκτικό ράλι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο τίτλος της εισηγμένης κερδίζει περισσότερο από +1%, με αποτέλεσμα να φθάνει στα 25,4 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2024.

Κάπως έτσι, η μετοχή βλέπει την αθροιστική απόδοση του 2025 να ξεπερνά το +23%, βελτιώνοντας την κεφαλαιοποίηση στην περιοχή των 2,8 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί τη 14η πολυτιμότερη εταιρεία στο ταμπλό της Αθήνας.

Με βάση τη διαγραμματική πορεία, η Motor Oil δείχνει να βάζει τέλος σε μια πολύμηνη διορθωτική πορεία, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2024, όταν είχε αναρριχηθεί στα ρεκόρ των 28,5 ευρώ, και κορυφώθηκε μόλις τον περασμένο Απρίλιο, όταν «βούλιαξε» στο χαμηλό 3ετίας των 19,0 ευρώ.

Έκτοτε η τιμή της εισηγμένης καταγράφει ένα τριμηνιαίο ράλι της τάξης του 33%, το οποίο έχει διώξει τα επενδυτικά… σύννεφα και έχει αναζωπυρώσει τις προσδοκίες των αναλυτών για επιστροφή της μετοχής στον MSCI Standard Greece (είχε αφαιρεθεί από τον δείκτη το περσινό καλοκαίρι).

Τι οδηγεί τη μετοχή

Τα «γιατί» αυτής της ανοδικής κίνησης σχετίζονται αφενός με τη μερική βελτίωση των περιθωρίων διύλισης, αφετέρου με την πρόοδο της αποκατάστασης των ζημιών από την περσινή πυρκαγιά στα διυλιστήρια της Κορίνθου, για την οποία η διοίκηση θα εισπράξει μια γενναία αποζημίωση.

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη επιχειρηματική σύμπραξη με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, έρχεται να δημιουργήσει πρόσθετες υπεραξίες, οι οποίες αναμένεται να αποτυπωθούν στις οικονομικές καταστάσεις των επόμενων τριμήνων

Στα θετικά συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι θεωρείται απίθανο να επαναληφθεί η επιβολή έκτακτου φόρου από την κυβέρνηση, όπως έγινε πέρυσι.

Ας σημειωθεί ότι στο α’ τρίμηνο του 2025 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 84,6 εκατ. ευρώ έναντι 190,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, λόγω της βουτιάς στο περιθώριο διύλισης. Ο κύκλος εργασιών, από την πλευρά του, καθορίστηκε σε 2,6 δισ. ευρώ από 2,9 δισ. ευρώ πέρυσι.

Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση (2,8 δισ. ευρώ ή 25,4 ευρώ/μετοχή) στο ταμπλό της Αθήνας, ο δείκτης P/E (price to earnings) ανέρχεται στο 15,3x, με τον αντίστοιχο δείκτη P/BV (price to book value) να κυμαίνεται στο 0,9x.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)