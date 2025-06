Κλιμακώνεται ο πόλεμος Τραμπ, Μασκ – Βυθίζεται η Tesla

Ο Τραμπ, μιλώντας χθες το απόγευμα από το Οβάλ Γραφείο, επιβεβαίωσε ότι η ένταση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla σχετίζεται με την απουσία φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα από το πακέτο.

«Ο Έλον κι εγώ είχαμε εξαιρετική σχέση. Δεν ξέρω αν θα εξακολουθήσουμε να έχουμε. Έμεινα έκπληκτος», δήλωσε ο πρόεδρος. Ο Μασκ απάντησε δημοσίως λίγο μετά την τοποθέτηση Τραμπ, συνεχίζοντας το μπαράζ εναντίον του Λευκού Οίκου.

NEW: Trump speaks on Elon coming out against the BBB

“I would have won Pennsylvania regardless of Elon…I’m very disappointed with Elon. He knew this bill better than anyone and he only developed a problem when he found out I would cut the EV mandate…

— Autism Capital (@AutismCapital) June 5, 2025