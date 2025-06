Χρηματιστήριο: Τι (συνηθίζουν να) κάνουν οι επενδυτές τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού

Με το πρώτο πεντάμηνο του 2025 να «φεύγει» με μια ικανοποιητική απόδοση άνω του +24%, η προσοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στρέφεται πλέον στον 6ο μήνα του έτους, με τον οποίο πέφτει η αυλαία του α’ εξαμήνου.

Και μπορεί οι καλοκαιρινοί μήνες να θεωρούνται κατά γενική ομολογία οι πλέον δύσκολοι από πλευράς αποδόσεων, αλλά αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί και φέτος, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τη δυναμική άνοδο της αγοράς μέσα στον Μάιο, η οποία ουσιαστικά ακύρωσε το ρητό «Sell in May and Go Away».

Εξετάζοντας, τώρα, την πρόσφατη ιστορία, τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια εικόνα, η οποία γέρνει την πλάστιγγα μάλλον προς την πλευρά των πωλητών. Από το 2015 έως και το 2024, συγκεκριμένα, ο Ιούνιος «έφυγε» με αρνητικό πρόσημο συνολικά έξι φορές, ενώ θετικό πρόσημο εμφάνισε σε 3+1 περιπτώσεις, καθώς το 2018 η μεταβολή ήταν σχεδόν μηδενική.

Ο Ιούνιος του 2017 συνιστά μέχρι στιγμής τον καλύτερο της δεκαετίας για την ελληνική αγορά, καθώς ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +6,2%. Τον Ιούνιο του 2019 και του 2023, οι εκλογικές αναμετρήσεις, με τις οποίες εξασφαλίστηκε ο κρίσιμος παράγοντας της πολιτικής σταθερότητας, οδήγησαν σε αποδόσεις +4,6% και +4,9%, αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, τον Ιούνιο του 2018, όπως προαναφέρθηκε, η μεταβολή του βασικού δείκτη ήταν μόλις +0,3%, δηλαδή σχεδόν ουδέτερη.

Οι χρονιές της πτώσης

Στον αντίποδα των παραπάνω, το 2016 κατεγράφη ο χειρότερος Ιούνιος της τελευταίας δεκαετίας, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να βουλιάζει κατά -15,6%, στη σκιά της ευρωπαϊκής και διεθνούς αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την επικράτηση του «ναι» στο δημοψήφισμα για το Brexit. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Ιούνιος του 2022, με τη πτώση των ξένων αγορών να συνεπάγεται μια κάμψη της τάξης του -9% για την Αθήνα.

Το 2015, δε, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας ήταν ένας από τους κομβικότερους και κρισιμότερους των τελευταίων δεκαετιών για την ελληνική οικονομία, με την προσφυγή της τότε κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ στην επιλογή του δημοψηφίσματος να οδηγεί σε προσωρινό «λουκέτο» της κεφαλαιαγοράς στις 26 Ιουνίου -και ενώ απέμεναν ακόμα δύο συνεδριάσεις. Μέχρι και εκείνη την ημέρα, η μεταβολή του Γενικού Δείκτη στον μήνα ήταν πτωτική κατά -3,4%.

Τέλος, με απώλειες -2% «έφυγε» ο Ιούνιος του πανδημικού 2020. Την επόμενη χρονιά, υποχώρησε κατά -1,1%, ενώ πέρυσι η κάμψη του βασικού δείκτη ανήλθε σε -1,9%.

Οι επιδόσεις του Γενικού Δείκτη κατά τη διάρκεια του μήνα Ιουνίου

• Ιούνιος 2024 -1,9%

• Ιούνιος 2023 +4,9%

• Ιούνιος 2022 -9,0%

• Ιούνιος 2021 -1,1%

• Ιούνιος 2020 -2,0%

• Ιούνιος 2019 +4,6%

• Ιούνιος 2018 +0,3%

• Ιούνιος 2017 +6,2%

• Ιούνιος 2016 -15,6%

• Ιούνιος 2015 -3,4%

