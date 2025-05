Χρηματιστήριο: Διψήφιο άλμα για τη Unibios – Το γαλλικό… κλειδί για τα υψηλά 13ετίας

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2012 σκαρφαλώνει η μετοχή της Unibios στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το πρόσφατο deal για την εξαγορά της γαλλικής Osmosan φαίνεται ότι έχει αλλάξει την προοπτική της εισηγμένης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τίτλος της εταιρείας, η οποία παλαιότερα ήταν γνωστή ως ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ προτού το 2008 λάβει τη σημερινή μορφή, πραγματοποιεί άλμα άνω του +11% στη σημερινή συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να διασπά την αντίσταση των 2 ευρώ και να φθάνει στα 2,05 ευρώ.

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από «θερμό» συναλλακτικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει χέρια περισσότερες από 236 χιλ. μετοχές, αξίας 462,5 χιλ. ευρώ. Ας σημειωθεί ότι ο μέσος τζίρος του 2025 ανέρχεται στα 41 χιλ. ευρώ.

Από τις αρχές της εβδομάδας η μετοχή της Unibios κερδίζει σχεδόν +20%, ενώ η μεταβολή μέσα στο 2025 ξεπερνά το +25%, κάτι το οποίο οδηγεί τη χρηματιστηριακή αποτίμηση της εισηγμένης στα ψυχολογικά όρια των 35 εκατ. ευρώ.

Οι προοπτικές του γαλλικού deal

Το πρόσφατο deal, το οποίο ευθύνεται για την αισθητή αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς κινήσεων της διοίκησης, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της δραστηριότητας στον ευαίσθητο και κρίσιμο κλάδο της επεξεργασίας νερού.

Η Νο.1 θυγατρική της Unibios, άλλωστε, είναι η Watera International, η οποία ειδικεύεται στην αφαλάτωση, στη λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού και στην παραγωγή καθαρού νερού.

Ο Osmosun, η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Παρισιού και έχει χρηματιστηριακή αξία 5,3 εκατ. ευρώ, δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα, καθώς κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα αφαλάτωσης που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια.

Στόχος του deal είναι η Osmosun να καταστεί η μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων νερού της Unibios, σ’ ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο με τη Watera. Αυτό θα επιτρέψει στην ελληνική εταιρεία να «πατήσει πόδι» στο Euronext της Γαλλίας, δηλαδή σ’ ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Το deal προβλέπει την καταβολή χρηματικού ποσού 1,6 εκατ. ευρώ, στην οποία προστίθεται και η εισφορά σε είδος του 30% της Watera, με τους παλαιούς μετόχους της Osmosun, από την πλευρά τους, να καταβάλλουν το ποσό των 390.000 ευρώ. Στη νέα εταιρεία, η Unibios θα κατέχει το 65%.

Μην ξεχνάμε ότι των υπογραφών με τους Γάλλους προηγήθηκε η συμφωνία για την πώληση ενός τμήματος του μεγάλου ακινήτου της Watera στον Βόλο, το οποίο αναμένεται να παραχωρηθεί στη Metlen έναντι 3,4 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα.

Η αποτίμηση της μετοχής στην Αθήνα

Με βάση τα οικονομικά μεγέθη για το 12μηνο του 2024, τα καθαρά κέρδη της Unibios ανέρχονται σε 2,2 εκατ. ευρώ (από 2,0 εκατ. ευρώ το 2023), με τον κύκλο εργασιών να φθάνει στα 14,7 εκατ. ευρώ και τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 2,7 εκατ. ευρώ.

H τρέχουσα τιμή στο ταμπλό της Αθήνας, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, αντιστοιχεί σε δείκτη P/E (Price to Earnings) 20x. Την ίδια στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίδια κεφάλαια αριθμούν σε 17,4 εκατ. ευρώ, ο δείκτης P/BV (Price to Book Value) υπολογίζεται στο 2,2x.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)