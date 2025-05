Χρηματιστήριο: Οι προσδοκίες «ανεβάζουν» τη Cenergy στα υψηλά 4μήνου

Στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου 4μήνου αναρριχάται η μετοχή της Cenergy στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να περιμένει την απογευματινή δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων για το α’ τρίμηνο του 2025.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή της εισηγμένης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, σημειώνει ισχυρή άνοδο κατά +3,16% και διαμορφώνεται στα 9,80 ευρώ, τα οποία αποτελούν το καλύτερο σημείο από τα τέλη του Ιανουαρίου.

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση συνδυάζεται με «φουσκωμένο» συναλλακτικό ενδιαφέρον, καθώς μέχρι τις 2.15 το μεσημέρι έχουν διακινηθεί περίπου 190 χιλ. τεμάχια, συνολικής αξίας 1,8 εκατ. ευρώ.

Σήμερα τα οικονομικά μεγέθη

Η μετοχή, η οποία μέχρι πρότινος ήταν εγκλωβισμένη σε τιμές κάτω των 9 ευρώ (έφθασε έως τα 7,8 ευρώ), λαμβάνει ώθηση από τις προσδοκίες για τα τριμηνιαία μεγέθη, τα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Αύριο, μάλιστα, η διοίκηση θα προχωρήσει και στην καθιερωμένη ενημέρωση των αναλυτών, με την πρόοδο της επένδυσης για τη δημιουργία εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ (τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο) να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι για το 12μηνο του 2024 η εισηγμένη είχε ανακοινώσει καθαρά κέρδη 139,4 εκατ. ευρώ, EBITDA 276,2 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 1,7 δισ. ευρώ, με το προτεινόμενο μέρισμα να καθορίζεται σε 0,14 ευρώ από 0,08 ευρώ προηγουμένως.

Η αποκοπή του δικαιώματος στην ετήσια επιβράβευση, η οποία βέβαια αντιστοιχεί σε απόδοση μόλις 1,4% λόγω κυρίως του επενδυτικού προγράμματος, είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου.

Με βάση το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Cenergy, η οποία στις αρχές του έτους προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 200 εκατ. ευρώ, ανέρχεται σε 2,0 δισ. ευρώ, o δείκτης P/E (Price to Earnings) κυμαίνεται στο 13,3x και ο δείκτης P/BV (Price to Book Value) ανέρχεται στο 2,9x.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιστορικό υψηλό της εισηγμένης, το οποίο είχε καταγραφεί στις αρχές του Ιανουαρίου, βρίσκεται στα 10 ευρώ, ενώ το φετινό χαμηλό συναντάται στα 7,8 ευρώ (συνεδρίαση 7ης Απριλίου), τα οποία αποτελούσαν απόρροια των αμερικανικών δασμών στα προϊόντα χάλυβα από τις χώρες της Ε.Ε.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)