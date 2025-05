Χρηματιστήριο: Άμεση ανάκαμψη στα υψηλά 15ετίας

Τα υψηλά 15ετίας των 1.835 μονάδων άγγιξε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, ανακτώντας με το παραπάνω τις απώλειες της Παρασκευής.

Η ελληνική αγορά, με ώθηση από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό, όπου οι ΗΠΑ σε ακόμη μία κυβίστηση ανέβαλαν την επιβολή δασμών 50% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, συνέχισε με το πόδι στο… γκάζι, εξασφαλίζοντας μια μέση απόδοση άνω του +24% από τις αρχές του 2025.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή των επενδυτών παρέμεινε στραμμένη στα εταιρικά οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου, αλλά και στις διαδοχικές αποκοπές των ετήσιων μερισμάτων, οι οποίες εξακολουθούν να γεμίζουν την… τσέπη των μετόχων.

Συγκεκριμένα, στην εκκίνηση του τελευταίου πενθήμερου για τον Μάιο, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική άνοδο κατά +1,79% και διαμορφώθηκε στις 1.834,56 μονάδες, κερδίζοντας περισσότερες από 32 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (1.802.34 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 18 μονάδες (από 1.818,00 έως 1.836,96 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα χαμηλά επίπεδα των 127,7 εκατ. ευρώ, (2,6 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένα πακέτα), λόγω της αργίας σε ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο.

Στο ταμπλό, τώρα, Πειραιώς – Alpha – Εθνική – Eurobank ενισχύθηκαν έως και +3%, με τη Metlen να διευρύνεται στα 46 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό. Πτώση της τάξης του 4% εμφάνισε η Κύπρου, η οποία από σήμερα διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (0,48 ευρώ).

Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τη διόρθωση της Παρασκευής, επέστρεψε σε θετικό έδαφος, καθώς ενισχύθηκε στο +2,60% και τις 1.789 μονάδες.

Η μετοχή της Πειραιώς σκαρφάλωσε στο +2,72% και τα 5,746 ευρώ, η μετοχή της Alpha κινήθηκε στο +2,92% και τα 2,676 ευρώ, η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο +2,09% και τα 2,639 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής αυξήθηκε στο +2,82% και τα 10,39 ευρώ.

Βουτιά της τάξης του -4% έκανε η μετοχή της Κύπρου, καθώς «έκοψε» το δικαίωμα στο μέρισμα του 0,48 ευρώ (απόδοση 7,3%). Η μετοχή της Optima Bank, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό 7×7, ενισχύθηκε στο +1,58% και τα 19,3 ευρώ (νέο ρεκόρ).

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+2,15% και 4.579 μονάδες), η μετοχή της Metlen διευρύνθηκε στο +2,7% και τα 46,3 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από τη νέα τιμή – στόχο της NBG (61 ευρώ) και πετυχαίνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Κέρδη άνω του +2% παρουσίασαν, επίσης, οι μετοχές των Helleniq Energy, Jumbo, OTE και Motor Oil (υψηλό 10μήνου), η οποία τελεί εν αναμονή της απογευματινής δημοσίευσης των οικονομικών μεγεθών του α’ τριμήνου. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Cenergy (δημοσιεύει αύριο μεγέθη) και Viohalco «πέταξαν» έως και +3,9%, ενώ η μετοχή της Aegean, η οποία ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα το πρωί της Τετάρτης, «απογειώθηκε» στο +3,2% και τα 12,6 ευρώ. Sarantis, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Titan Cement και Coca – Cola HBC (νέο ρεκόρ) ενισχύθηκαν άνω του +1%. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα blue chips έκλεισαν στο «πράσινο».

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+1,70% και 2.691 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχώρισε θετικά στο +4,01% και τα 5,96 ευρώ (υψηλό από Ιούλιο ’23), με τους αναλυτές να περιμένουν τις τριμηνιαίες επιδόσεις μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Κρι Κρι και AVAX κέρδισαν από σχεδόν +4%, ενόσω οι μετοχές των Intracom, Austriacard, Autohellas, Fourlis, Profile, Trade Estates, ΑΔΜΗΕ, Alumil και Πλαστικά Θράκης αυξήθηκαν από +1% έως +2,5%.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη Loulis, καθώς κατρακύλησε στο -4,2% και τα 3,79 ευρώ, λόγω της αποκοπής του μερίσματος (0,3 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Alter Ego, η οποία προστέθηκε στον δείκτη Micro Cap του FTSE Russell, έκανε άλμα στο +5,2% και τα 4,39 ευρώ. Κέρδη +6% και +5,3% πέτυχαν, επίσης, οι μετοχές των ΙΛΥΔΑ και UNIBIOS, αντίστοιχα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 93 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 15 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 17 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 125,3 δισ. ευρώ.

«Κλείδωμα» κερδών ή νέα υψηλά;

Στον αστερισμό των εμπορικών δασμών και των διαδοχικών ήξεις-αφήξεις του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο καταφέρνει να ξεκινήσει με το δεξί στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

Μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή (23/5), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -1,4% κι απώλεσε την ευκαιρία να «γράψει» το 6ο συνεχόμενο ανοδικό πενθήμερο. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι «κράτησε» τις 1.800 μονάδες και υπερασπίστηκε τα υψηλά 15ετίας κρίνεται ως θετικό μήνυμα.

Σε κάθε περίπτωση, η βραχυπρόθεσμη τάση συνεχίζει να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα αποθέματα… ρίσκου των επενδυτών, οι οποίοι απολαμβάνουν μια μέση απόδοση άνω του +24% από τις αρχές του έτους.

Θα σπεύσουν να «κλειδώσουν» αυτά τα κέρδη, αφήνοντας το πόδι από το γκάζι, ή θα συνεχίσουν την προσπάθεια για την περαιτέρω αναρρίχηση σε επίπεδα, τα οποία αγνοούνταν από το αρκετά μακρινό 2010;

Στο παραπάνω ερώτημα τη δική του ξεχωριστή σημασία έχει το γνωστό επενδυτικό ρητό «Sell in May and Go Away», καθώς βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία οι επενδυτές τείνουν να μειώνουν τις θέσεις τους εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Απέναντι σ’ όλα αυτά, βέβαια, οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να ορθώσουν τα δικά τους επιχειρήματα, τα οποία αφορούν τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τις ικανοποιητικές μερισματικές αποδόσεις, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals και το σταθερά θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ανοδική αντίδραση στην Ευρώπη

Στο εξωτερικό, τώρα, τα ήξεις – αφήξεις του Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα των δασμών προκαλούν διαδοχικές μεταπτώσεις στην ψυχολογία των επενδυτών. Έτσι, μετά την ψυχρολουσία της Παρασκευής, σήμερα έρχεται η ώρα της ανάκαμψης, χάρη στην απόφαση της Ουάσιγκτον να αναβάλλει την επιβολή φόρου 50% και να παρατείνει την περίοδο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,94% και τις 550 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να ανακάμπτει κατά +1,5% και να επιστρέφει στις παρυφές των 24.000 μονάδων. Κατά τουλάχιστον +1,1% κερδίζει και ο CAC 40 στο Παρίσι. Από την πλευρά τους, οι αγορές σε Wall Street και Λονδίνο είναι κλειστές σήμερα.