Χρηματιστήριο: Ώρα για… άμυνα στην Αθήνα

Άμυνα στις πιέσεις των δασμών καλείται να «παίξει» το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ στους Ευρωπαίους έρχονται να ταράξουν εκ νέου το επενδυτικό κλίμα.

Τα όσα έγιναν την Παρασκευή είναι ενδεικτικά των παραπάνω, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο -1,4% και να χάνει την ευκαιρία να «γράψει» την 6η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι «κράτησε» τις 1.800 μονάδες κρίνεται ως θετικό μήνυμα.

Σε κάθε περίπτωση, η βραχυπρόθεσμη τάση αναμένεται να καθοριστεί από τα αποθέματα… ρίσκου των επενδυτών, οι οποίοι μην ξεχνάμε ότι έχουν μια μέση απόδοση +22,6% από τις αρχές του έτους. Θα σπεύσουν να «κλειδώσουν» αυτά τα κέρδη ή θα συνεχίσουν την προσπάθεια για περαιτέρω αναρρίχηση;

Σ’ αυτό το ερώτημα τη δική του ξεχωριστή σημασία έχει το γνωστό επενδυτικό ρητό «Sell in May and Go Away», καθώς βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία οι επενδυτές τείνουν να μειώνουν τις θέσεις τους εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Απέναντι σ’ όλα αυτά, βέβαια, η ελληνική αγορά έχει τη δυνατότητα να ορθώσει τα δικά της επιχειρήματα, τα οποία αφορούν τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τις ικανοποιητικές μερισματικές αποδόσεις, τα διαδοχικά επιχειρηματικά deals και το σταθερά θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Όσον αφορά την ατζέντα της νέας εβδομάδας, τα βλέμματα των επενδυτών παραμένουν στραμμένα στην εταιρική κερδοφορία, με τις ΕΧΑΕ και Motor Oil να ανακοινώνουν σήμερα τα οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου. Αύριο δε είναι η σειρά των Fourlis και Cenergy, ενώ την Τετάρτη ακολουθούν οι ΟΠΑΠ και Lamda Development.

Την ίδια στιγμή, από σήμερα οι μετοχές των Κύπρου και Loulis διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (0,48 και 0,30 ευρώ, αντίστοιχα). Το ίδιο θα ισχύσει από αύριο για τη μετοχή της Alpha Trust Holding (0,584 ευρώ), ενώ στις 29 Μαΐου το μέρισμα «κόβει» η Coca Cola HBC (1,03 ευρώ).

Κλειστή η Wall Street

Στο εξωτερικό, τώρα, το γεγονός ότι οι αγορές σε Wall Street και Λονδίνο είναι κλειστές σήμερα, σίγουρα, βοηθά τους επενδυτές να κερδίσουν ορισμένο… χρόνο, προτού αποτιμήσουν τα ρίσκα από τις νέες απειλές των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών στην Ευρώπη.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)