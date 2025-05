Χρηματιστήριο: Υποκύπτει στο profit taking – Στηρίξεις από Κύπρου & Τέρνα

Σε ελεγχόμενο profit taking προχωρά σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα κεκτημένα, μετά την αναρρίχηση στα υψηλά 15ετίας των 1.800 μονάδων.

Εάν και η αναβάθμιση του ελληνικού outlook από τον Fitch το βράδυ της Παρασκευής παρέχει ορισμένα στηρίγματα, η κόπωση από το πρόσφατο ράλι και τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα βάζουν «φρένο» στην ανοδική κίνηση, χωρίς βέβαια οι ρευστοποιήσεις να προσλαμβάνουν ευρείες διαστάσεις.

Την ίδια στιγμή, η προσοχή παραμένει στραμμένη αφενός στις διανομές των ετήσιων μερισμάτων προς τους μετόχους, αφετέρου στα εταιρικά μεγέθη του α’ τριμήνου, ενόσω στο εξωτερικό οι αναλυτές σπεύδουν να αποτιμήσουν την απώλεια της κορυφαίας αξιολόγησης των ΗΠΑ από τον Moody’s.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ελεγχόμενη πτώση κατά -0,35% και διαμορφώνεται στις 1.797,81 μονάδες, χάνοντας έξι μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (1.804,06 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 11 μονάδες (από 1.796,02 έως 1.807,55 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,5 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τραπεζικές μετοχές, μετά την αναρρίχηση στα υψηλά 9ετίας, κατεβάζουν… ρυθμό, με την Alpha να αναδιπλώνει κατά τουλάχιστον -1,5%. Από εκεί και πέρα, οι ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Metlen υποχωρούν ελεγχόμενα (έως -1%), ενώ Τρ. Κύπρου και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύονται κατά +1%.

Αφομοίωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης σπεύδει να αφομοιώσει τα κεκτημένα και να πάρει μερικές… ανάσες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο -0,68% και τις 1.726 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha, μετά τα υψηλά 9ετίας, αναδιπλώνει στο -1,77% και τα 2,554 ευρώ, η μετοχή της Eurobank περιορίζεται στο -0,38% και τα 2,59 ευρώ, η μετοχή της Πειραιώς διαπραγματεύεται στο -0,58% και τα 5,492 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής μειώνεται στο -0,29% και τα 10,165 ευρώ.

H μετοχή της Optima Bank περιορίζεται στο -1,3% και τα 16,6 ευρώ, αφομοιώνοντας τα ιστορικά ρεκόρ των 16,8 ευρώ, με τη μετοχή της Τρ. Κύπρου να ενισχύεται στο +1,29% και τα 6,30 ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό εν όψει της αποκοπής του μερίσματος την επόμενη εβδομάδα.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,47% και 4.461 μονάδες), οι μετοχές των Cenergy και Viohalco καταγράφουν πτώση άνω του -1,5%, με αποτέλεσμα να πέφτουν στα 9,08 και στα 5,76 ευρώ αντίστοιχα. Jumbo, ΔΕΗ, Metlen, Titan Cement Aktor, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ και Sarantis υποχωρούν κατά έως -0,9%, ενώ οι μετοχές των Motor Oil και Ελλάκτωρ χάνουν από τουλάχιστον -1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνεται στο +1% και τα 19,2 ευρώ, με τη μετοχή της Coca – Cola HBC να συνεχίζει την πορεία σε αχαρτογράφητα εδάφη, καθώς φθάνει στο +1,4% και τα 46,8 ευρώ (νέο ρεκόρ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,48% και 2.702 μονάδες), η μετοχή της Quest Συμμετοχών ξεχωρίζει θετικά στο +0,5% και τα 7,15 ευρώ, γράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ράλι +3,2% πετυχαίνει η μετοχή της Noval, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε την ανακατασκευή του κτηρίου στο Μετς. Η μετοχή της Κρι Κρι οδεύει προς νέα ιστορικά υψηλά, καθώς βρίσκεται στο +0,6% και τα 17,5 ευρώ. Αντίθετα, η μετοχή της Dimand διολισθαίνει στο -4% και τα 8,2 ευρώ. Fourlis, Lavipharm, Trade Estates και Intralot χάνουν από τουλάχιστον -1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Ανδρομέδα, η οποία διολισθαίνει στο -2,9% και τα 6,6 ευρώ, λόγω της αποκοπής στο μέρισμα του 0,32 ευρώ/μετοχή.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 70 μετοχές κινούνται πτωτικά, 37 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 14 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 123,0 δισ. ευρώ.

Τα μεθεόρτια από την «κατάκτηση» των 1.800 μονάδων

Για ακόμη μία φορά μέσα στο 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών έρχεται να αποδείξει ότι είναι ικανό να… τρυπά το ταβάνι του.

Αυτό, άλλωστε, υποδηλώνει και η πρόσφατη υπέρβαση των 1.800 μονάδων -για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2010- η οποία δημιουργεί νέα δυναμική για την ελληνική αγορά, κόντρα στα παρατεταμένα περίπλοκο και δύσκολο περιβάλλον στο εξωτερικό.

Ο Γενικός Δείκτης «τρέχει» ένα ράλι κατά +22,7% από τις αρχές του έτους, με αποτέλεσμα από τις 1.469 μονάδες του Δεκεμβρίου να έχει πλέον φθάσει (σε κάτι περισσότερο από 4,5 μήνες) στο ορόσημο των 1.800 μονάδων, την ίδια στιγμή που η συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων ανέρχεται σε τουλάχιστον 123 δισ. ευρώ, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008, και ο ημερήσιος συναλλακτικός τζίρος ξεπερνά τα 191 εκατ. ευρώ (μέσος όρος 2025), κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2009.

Πρόκειται για μια εικόνα-ευφορίας, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει τον «ούριο άνεμο» που πνέει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Λεωφόρο Αθηνών και που εδράζεται σε μια σειρά θετικών παραγόντων, όπως είναι η ανθεκτική κερδοφορία των εταιρειών, η ικανοποιητική μερισματική πολιτική, οι ελκυστικές αποτιμήσεις στο ταμπλό, οι διαδοχικές αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων και φυσικά, το σταθερά θετικό μακροοικονομικό πλαίσιο, με το ελληνικό ΑΕΠ να συνεχίζει να υπερ-αποδίδει έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να στηρίξουν μια περαιτέρω άνοδο του Γενικού Δείκτη κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μηνών του 2025 -και ιδίως το φθινόπωρο, όταν κατά παράδοση οι αγοραστές ανεβάζουν εκ νέου ρυθμούς.

Βέβαια, όλα αυτά έχουν δίπλα τους το μεγάλο ερωτηματικό της διεθνούς οικονομικής και εμπορικής αβεβαιότητας, η οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βάλει «φρένο» στο αισιόδοξο κλίμα.

Γι’ αυτό τον λόγο, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το σενάριο ολοένα και περισσότεροι traders να αρχίσουν να επιλέγουν την κατοχύρωση και την αφομοίωση των φετινών κερδών, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξουν τα κεκτημένα και να αποφύγουν την «υπερθέρμανση».

Αυτό, άλλωστε, θα τους δώσει τον κατάλληλο χρόνο και χώρο, προκειμένου να αποτιμήσουν εκ νέου την κατάσταση και να λάβουν με ψυχραιμία τις αποφάσεις τους για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, έχοντας στα υπόψη και τη γνωστή ρήση «sell in May and go away».

Η ατζέντα της εβδομάδας

Όσον αφορά την ατζέντα της νέας εβδομάδας, η προσοχή παραμένει στραμμένη στα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου, τα οποία μέχρι στιγμής αποδεικνύονται επαρκώς ανθεκτικά, κινούμενα κοντά στα αντίστοιχα επίπεδα της περσινής χρήσης. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις ανακοινώσεις των πρώτων 20 εισηγμένων, η αθροιστική κερδοφορία διαμορφώνεται σε 1,627 δισ. ευρώ έναντι 1,666 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024 (-2,4%).

Τις επόμενες ημέρες τα παραπάνω στοιχεία αναμένεται να εμπλουτιστούν με τα δεδομένα νέων εταιρειών, καθώς ας έχουμε υπόψη ότι αύριο (20/5) ΔΕΗ και Trade Estates δημοσιεύουν τα πρώτα οικονομικά μεγέθη της τρέχουσας χρήσης. Την Τετάρτη (21/5) ακολουθούν οι Quest Συμμετοχών και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ την Πέμπτη (22/5) είναι η σειρά των Ideal και As Company.

Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η εβδομάδα και σε επίπεδο μερισμάτων, καθώς σήμερα είναι η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για την Alpha Trust Aνδρομέδα (0,32 ευρώ/μετοχή) και αύριο για την Aegean Airlines (0,80 ευρώ/μετοχή). Την Παρασκευή (23/5) δε «ταμείο» πηγαίνουν οι μέτοχοι σε Alpha Bank και BriQ, οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα είσπραξης στην επιβράβευση των 0,03 και 0,135 ευρώ, αντίστοιχα.

Τέλος, μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα επιφέρει αξιοσημείωτη αύξηση του ημερήσιου συναλλακτικού τζίρου.

Ελεγχόμενες πιέσεις στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζει στην απόφαση του Moody’s να υποβαθμίσει κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, στερώντας από τη Νο.1 οικονομία του πλανήτη την κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ (το ίδιο έχουν πράξει και οι Fitch, S&P). Την ίδια στιγμή, η προσοχή στρέφεται και στις εξελίξεις για το μέλλον της Ουκρανίας, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,61% και τις 545 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να μειώνεται ανεπαίσθητα στο -0,09% και τις 23.747 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση, με τους αμερικανικούς δείκτες να χάνουν έως και -1%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)