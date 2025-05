Χρηματιστήριο: Ακόμη ένα βήμα προς τα ρεκόρ 15ετίας

Τον δρόμο της συσσώρευσης επέλεξε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε επιφυλακτικές αγοραστικές κινήσεις, εν αναμονή των νεότερων στοιχείων για τις οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων.

Η ελληνική αγορά, μ’ αυτόν τον τρόπο, περιόρισε περαιτέρω την απόσταση από τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας (1.746 μονάδες), έχοντας ως «σύμμαχο» την ισχυρή εταιρική κερδοφορία αλλά και τα γενναιόδωρα μερίσματα προς τους μετόχους, τα οποία είναι πολύ πιθανό να φθάσουν στα 5 δισ. ευρώ εντός του 2025.

Από αύριο, παράλληλα, η επενδυτική προσοχή στρέφεται στα οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου, με τις τράπεζες να ανοίγουν την αυλαία των ανακοινώσεων, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Λεωφόρος Αθηνών ήδη παρουσιάζει μια απόδοση άνω του +17,5% από τις αρχές του έτους.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, στη δεύτερη συνεδρίαση του Μαΐου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μικρή αύξηση κατά +0,30% και διαμορφώθηκε στις 1.731,36 μονάδες, κερδίζοντας πέντε μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (1.726,13 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 14 μονάδες (από 1.718,65 έως 1.732,36 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται μόλις στα 100,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,3 εκατ. ευρώ αφορούσε σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Eurobank υποχώρησε στο -3,1% και τα 2,49 ευρώ, καθώς από σήμερα διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα του 0,105 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Aegean έκανε άλμα σχεδόν +3% κι ανέκτησε τα φετινά υψηλά, ενώ άνω του +1% ενισχύθηκαν οι Εθνική, Κύπρου και Metlen.

«Βαρίδι» η αποκοπή της Eurobank

Ο τραπεζικός δείκτης, υπό το βάρος της αποκοπής στη Eurobank, αναδίπλωσε στο -0,34% και τις 1.616 μονάδες, αν και η προσοχή στρέφεται και στα μεγέθη του α’ τριμήνου, τα οποία θα δημοσιευθούν μέσα στην εβδομάδα.

Η μετοχή της Eurobank συρρικνώθηκε στο -3,11% και τα 2,49 ευρώ, η μετοχή της Alpha έμεινε αμετάβλητη στα 2,223 ευρώ, η μετοχή της Πειραιώς τερμάτισε στο +0,08% και τα 5,154 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής αυξήθηκε στο +1,34% και τα 9,688 ευρώ εν όψει της έγκρισης (στη Γ.Σ. της 30ης/5) μερίσματος 405 εκατ. ευρώ και προγράμματος ιδίων μετοχών 174 εκατ. ευρώ.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Τρ. Κύπρου, η οποία είδε τη μετοχή να κερδίζει +1,3% και να φθάνει στα 5,96 ευρώ, δηλαδή μία ανάσα από τα ρεκόρ των 6 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Optima Bank διατηρήθηκε στα 15,9 ευρώ, αν και ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα υψηλά των 16 ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,06% και 4.284 μονάδες), η μετοχή της Aegean Airlines «πέταξε» στο +2,99% και τα 12,4 ευρώ, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει τα υψηλά έτους του Μαρτίου. Στο +1,8% και τα 42,1 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Metlen, ενώ οι μετοχές των Helleniq Energy, Aktor και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ακολούθησαν στο +1%. Η μετοχή της Sarantis, παρά την πρόσφατη αποκοπή του δικαιώματος στο μέρισμα του 0,31 ευρώ, σκαρφάλωσε κατά +4% και αναρριχήθηκε στο ρεκόρ των 13,8 ευρώ (αύριο ανακοινώνει μεγέθη α’ τριμήνου). Κατά +2,1% αυξήθηκε και η μετοχή της Ελλάκτωρ. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΠΑΠ έσπευσε να διορθώσει από τα διαδοχικά υψηλά 16ετίας, καθώς υπαναχώρησε στο -1,1% και τα 20 ευρώ, αν και κατάφερε να διατηρήσει άνω των 7,4 δισ. ευρώ την αποτίμηση.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,83% και 2.592 μονάδες), η μετοχή του ΟΛΠ ξεχώρισε στο +1,5% και τα 40,5 ευρώ, πετυχαίνοντας νέο ιστορικό υψηλό και βλέποντας την αποτίμηση να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο του 1 δισ. ευρώ. Μίνι ράλι στο +3,2% και τα 5,1 ευρώ έκανε και η μετοχή της Alumil, με τις μετοχές των Κρι Κρι και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να έπονται στο +2%. ΕΧΑΕ και Autohellas αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον +1%. Αντίθετα, η μετοχή της Intracom Holdings οπισθοχώρησε στο -1,7% και τα 3,03 ευρώ, ενώ η μετοχή της Πλαστικά Θράκης περιορίστηκε στο -0,9% και τα 3,75 ευρώ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη Δομική Κρήτης, η οποία είδε τη μετοχή να βουλιάζει άνω του -6%, διευρύνοντας στο -22% τις φετινές απώλειες.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 62 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 34 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 26 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 120,7 δισ. ευρώ.

Το ράλι ανάκαμψης του +18%

Έχοντας «τρέξει» ένα ράλι άνω του +18% από τα φετινά χαμηλά της 7ης Απριλίου (1.455 μονάδες), το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδεικνύει εκ νέου τη δυναμική του, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία εχέγγυα, προκειμένου να συνεχίσει την ανοδική πορεία της τελευταίας τετραετίας.

Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο απέχει ελάχιστα από τις «κορυφές» 15ετίας των 1.746 μονάδων, οι οποίες είχαν επιτευχθεί στα τέλη Μαρτίου, αλλά φιγουράρει σε μία από τις κορυφαίες θέσεις του πίνακα με τις καλύτερες φετινές αποδόσεις παγκοσμίως (+17,4%).

Έχοντας ως «σύμμαχο» τη βελτίωση του διεθνούς κλίματος, η ελληνική αγορά εδράζει την εξελισσόμενη θετική τάση σε μια σειρά παραγόντων: Από την κερδοφορία – ρεκόρ του 2024 (11,5 δισ. ευρώ) και τις προσδοκίες για μερίσματα της τάξης των 5 δισ. ευρώ έως τις ανθεκτικές μακροοικονομικές επιδόσεις και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης. Επιπλέον δυναμική προσδίδει και η πρόθεση των εισηγμένων για νέες επενδύσεις και νέες εξαγορές, παρά το γεγονός ότι οι αναταράξεις στο εξωτερικό έχουν εν μέρει «φρενάρει» τα σχέδια των διοικήσεων.

Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι τα εταιρικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης επισφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελκυστική αποτίμηση των ελληνικών μετοχών, καθώς η κερδοφορία των 11,5 δισ. ευρώ συνεπάγεται ένα μέσο δείκτη P/E (Price to Earnings) λίγο άνω του 10x. Αυτό, όπως παρατηρεί ο σύμβουλος διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, Δημήτρης Τζάνας, μεταφράζεται σ’ ένα discount περίπου 30% σε σχέση με τον βασικό δείκτη της Φρανκφούρτης (DAX).

Κάπως έτσι, το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να αποχαιρετήσει τον Απρίλιο με θετικό πρόσημο (6ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας), ξεπερνώντας το έντονο πτωτικό σοκ των πρώτων ημερών του μήνα, συνιστά ένα αισιόδοξο μήνυμα για το «αύριο», παρά το γνωστό ρητό του «sell in May and go away».

«Το γράφημα τιμών του Γ.Δ. μοιάζει με το αγγλικό γράμμα “V” κι αυτό είναι bullish για τον λόγο ότι απεικονίζει το επιθετικό “μάζεμα” των τίτλων στο intraday χαμηλό, το οποίο είχε τη “σφραγίδα Τραμπ”» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης. Και προσθέτει: «Μπαίνοντας στο δεύτερο φετινό τετράμηνο, θεωρούμε ότι το εύρος τιμών μεταξύ του 15ετούς υψηλού των 1.750 και του φετινού χαμηλού των 1.450 μονάδων αποτελεί τον πρώτο “μπούσουλα” για την γενικότερη “ανάγνωση” και τη διαγραμματική αντίσταση/στήριξη του Γενικού Δείκτη. Με βάση τους δείκτες τάσης, αυτή είναι ανοδική για τον Γ.Δ., δίχως να απουσιάζουν τα φαινόμενα βραχυχρόνιας “υπερθέρμανσης”».

Μέσα σ’ αυτό το ευοίωνο περιβάλλον, ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς είναι σαφές ότι οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στο διεθνές σκηνικό, μη προεξοφλημένη από τους αναλυτές, μπορεί να επαναφέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή τα σύννεφα πάνω από τη Λεωφόρο Αθηνών.

Εβδομάδα… τραπεζών

Στο μεταξύ, η νέα εβδομάδα, η οποία ξεκινά σήμερα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι (μάλλον) «αφιερωμένη» στις τράπεζες. Κι αυτό, διότι τα τέσσερα συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου, δίνοντας μια πρώτη γεύση για την πορεία μέσα στο 2025. Την αυλαία ανοίγει αύριο (6/5) η Τρ. Πειραιώς, ενώ την Πέμπτη (8/5) ακολουθούν οι Εurobank – Εθνική. Την Παρασκευή (9/5) είναι η σειρά της Alpha Bank.

Πέραν του γεγονότος ότι ανέκαθεν τα τραπεζικά μεγέθη αποτελούσαν «βαρόμετρο» για την ελληνική αγορά, φέτος η χρησιμότητά τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς μην ξεχνάμε ότι η τρέχουσα χρήση εξελίσσεται σ’ ένα «αχαρτογράφητο» και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Επομένως, ένα ανθεκτικό αποτέλεσμα από τις «4», αναμφίβολα, θα προσδώσει επιπλέον ώθηση στην ανοδική τροχιά του Χ.Α., επιβεβαιώνοντας τις «γραμμές άμυνας» της ελληνικής οικονομίας.

Εκτός των τραπεζών, βέβαια, η προσοχή στρέφεται και στις δημοσιεύσεις των υπόλοιπων εισηγμένων, δεδομένου ότι σταδιακά θα αρχίσουν να πληθαίνουν οι ενημερώσεις για τις επιδόσεις του α’ τριμήνου. Κι όλα αυτά στη σκιά της επίδοσης – ρεκόρ για το 2024, έτος κατά το οποίο το σύνολο των εισηγμένων πέτυχε καθαρά κέρδη ύψους 11,5 δισ. ευρώ. Αύριο (6/5), ενδεικτικά, περιμένουμε τη Sarantis, την Τετάρτη (7/5) την Alpha Trust Ανδρομέδα και την Πέμπτη (8/5) την Titan Cement.

Εξελίξεις προαλείφονται και όσον αφορά τα μερίσματα, τα οποία μην ξεχνάμε ότι για το σύνολο του 2025 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν ή/και θα ξεπεράσουν το ορόσημο των 5 δισ. ευρώ. Σήμερα, για παράδειγμα, «έκοψε» το σχετικό δικαίωμα η Eurobank, ενόσω την Τετάρτη είναι η σειρά των ΟΠΑΠ και BriQ. Για την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένη η Investor Day της Austriacard, η οποία φιλοδοξεί να αυξήσει την ορατότητα της εταιρείας σε αναλυτές και επενδυτές.

Σταθεροποιητικά η Ευρώπη, πτωτικά η Wall

Στο εξωτερικό, τώρα, η διάθεση των επενδυτών παραμένει εν μέρει θετική, καθώς οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου έχουν επαναφέρει τους αγοραστές στο προσκήνιο. Παρ’ όλα αυτά, οι ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εξακολουθούν να αποτελούν πηγή προβληματισμού.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στις 536 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται στο +0,75% και τις 23.260 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μετά το έντονα ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών, Dow Jones και S&P 500 υποχωρούν πέριξ του -0,5%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)