Χρηματιστήριο: Όλα τα βλέμματα στις τράπεζες

Έχοντας «τρέξει» ένα ράλι άνω του +18% από τα φετινά χαμηλά της 7ης Απριλίου (1.455 μονάδες), το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδεικνύει εκ νέου τη δυναμική του, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία εχέγγυα, προκειμένου να συνεχίσει την ανοδική πορεία της τελευταίας τετραετίας.

Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο απέχει ελάχιστα από τις «κορυφές» 15ετίας των 1.746 μονάδων, οι οποίες είχαν επιτευχθεί στα τέλη Μαρτίου, αλλά φιγουράρει σε μία από τις κορυφαίες θέσεις του πίνακα με τις καλύτερες φετινές αποδόσεις παγκοσμίως (+17,4%).

Έχοντας ως «σύμμαχο» τη βελτίωση του διεθνούς κλίματος, η ελληνική αγορά εδράζει την εξελισσόμενη θετική τάση σε μια σειρά παραγόντων: Από την κερδοφορία – ρεκόρ του 2024 (11,5 δισ. ευρώ) και τις προσδοκίες για μερίσματα της τάξης των 5 δισ. ευρώ έως τις ανθεκτικές μακροοικονομικές επιδόσεις και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης. Επιπλέον δυναμική προσδίδει και η πρόθεση των εισηγμένων για νέες επενδύσεις και νέες εξαγορές, παρά το γεγονός ότι οι αναταράξεις στο εξωτερικό έχουν εν μέρει «φρενάρει» τα σχέδια των διοικήσεων.

Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι τα εταιρικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης επισφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελκυστική αποτίμηση των ελληνικών μετοχών, καθώς η κερδοφορία των 11,5 δισ. ευρώ συνεπάγεται ένα μέσο δείκτη P/E (Price to Earnings) λίγο άνω του 10x. Αυτό, όπως παρατηρεί ο σύμβουλος διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, Δημήτρης Τζάνας, μεταφράζεται σ’ ένα discount περίπου 30% σε σχέση με τον βασικό δείκτη της Φρανκφούρτης (DAX).

Κάπως έτσι, το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να αποχαιρετήσει τον Απρίλιο με θετικό πρόσημο (6ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας), ξεπερνώντας το έντονο πτωτικό σοκ των πρώτων ημερών του μήνα, συνιστά ένα αισιόδοξο μήνυμα για το «αύριο», παρά το γνωστό ρητό του «sell in May and go away».

«Το γράφημα τιμών του Γ.Δ. μοιάζει με το αγγλικό γράμμα “V” κι αυτό είναι bullish για τον λόγο ότι απεικονίζει το επιθετικό “μάζεμα” των τίτλων στο intraday χαμηλό, το οποίο είχε τη “σφραγίδα Τραμπ”» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο πιστοποιημένος αναλυτής Πέτρος Στεριώτης. Και προσθέτει: «Μπαίνοντας στο δεύτερο φετινό τετράμηνο, θεωρούμε ότι το εύρος τιμών μεταξύ του 15ετούς υψηλού των 1.750 και του φετινού χαμηλού των 1.450 μονάδων αποτελεί τον πρώτο “μπούσουλα” για την γενικότερη “ανάγνωση” και τη διαγραμματική αντίσταση/στήριξη του Γενικού Δείκτη. Με βάση τους δείκτες τάσης, αυτή είναι ανοδική για τον Γ.Δ., δίχως να απουσιάζουν τα φαινόμενα βραχυχρόνιας “υπερθέρμανσης”».

Μέσα σ’ αυτό το ευοίωνο περιβάλλον, ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς είναι σαφές ότι οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στο διεθνές σκηνικό, μη προεξοφλημένη από τους αναλυτές, μπορεί να επαναφέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή τα σύννεφα πάνω από τη Λεωφόρο Αθηνών.

Εβδομάδα… τραπεζών

Στο μεταξύ, η νέα εβδομάδα, η οποία ξεκινά σήμερα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι (μάλλον) «αφιερωμένη» στις τράπεζες. Κι αυτό, διότι τα τέσσερα συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου, δίνοντας μια πρώτη γεύση για την πορεία μέσα στο 2025. Την αυλαία ανοίγει αύριο (6/5) η Τρ. Πειραιώς, ενώ την Πέμπτη (8/5) ακολουθούν οι Εurobank – Εθνική. Την Παρασκευή (9/5) είναι η σειρά της Alpha Bank.

Πέραν του γεγονότος ότι ανέκαθεν τα τραπεζικά μεγέθη αποτελούσαν «βαρόμετρο» για την ελληνική αγορά, φέτος η χρησιμότητά τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς μην ξεχνάμε ότι η τρέχουσα χρήση εξελίσσεται σ’ ένα «αχαρτογράφητο» και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Επομένως, ένα ανθεκτικό αποτέλεσμα από τις «4», αναμφίβολα, θα προσδώσει επιπλέον ώθηση στην ανοδική τροχιά του Χ.Α., επιβεβαιώνοντας τις «γραμμές άμυνας» της ελληνικής οικονομίας.

Εκτός των τραπεζών, βέβαια, η προσοχή στρέφεται και στις δημοσιεύσεις των υπόλοιπων εισηγμένων, δεδομένου ότι σταδιακά θα αρχίσουν να πληθαίνουν οι ενημερώσεις για τις επιδόσεις του α’ τριμήνου. Κι όλα αυτά στη σκιά της επίδοσης – ρεκόρ για το 2024, έτος κατά το οποίο το σύνολο των εισηγμένων πέτυχε καθαρά κέρδη ύψους 11,5 δισ. ευρώ. Αύριο (6/5), ενδεικτικά, περιμένουμε τη Sarantis, την Τετάρτη (7/5) την Alpha Trust Ανδρομέδα και την Πέμπτη (8/5) την Titan Cement.

Εξελίξεις προαλείφονται και όσον αφορά τα μερίσματα, τα οποία μην ξεχνάμε ότι για το σύνολο του 2025 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν ή/και θα ξεπεράσουν το ορόσημο των 5 δισ. ευρώ. Σήμερα, για παράδειγμα, «κόβει» το σχετικό δικαίωμα η Eurobank, ενόσω την Τετάρτη είναι η σειρά των ΟΠΑΠ και BriQ. Για την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένη η Investor Day της Austriacard, η οποία φιλοδοξεί να αυξήσει την ορατότητα της εταιρείας σε αναλυτές και επενδυτές.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)