48 ώρες παράνοιας σε ένα αχαλίνωτο crypto πάρτι: Όσα έγιναν στο Ντουμπάι

Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα στο Token2049, το μεγαλύτερο συνέδριο για τα κρυπτονομίσματα στον κόσμο, που φέτος μετατράπηκε σε «γιορτή ελευθερίας» για τους ισχυρούς του χώρου. Ανάμεσά τους και φιγούρες όπως ο Τσανγκπένγκ Ζάο (CZ) της Binance, ο Άρθουρ Χέις της BitMEX και ο Τζάστιν Σαν του Tron – πολλοί από τους οποίους μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εχθροί του κράτους από τις αμερικανικές αρχές.

Τι άλλαξε; Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Η κυβέρνησή του ακύρωσε ελέγχους, διέλυσε ερευνητικές ομάδες και χορήγησε προεδρικές χάρες, δίνοντας το σύνθημα για την επανεκκίνηση της crypto ελίτ. Το bitcoin εκτοξεύτηκε στα 97.000 δολάρια, και το Ντουμπάι μετατράπηκε στο Ελ Ντοράντο των ψηφιακών νομισμάτων, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal.

Οι 15.000 συμμετέχοντες, που πλήρωσαν από 500 έως 5.000 δολάρια το άτομο, απόλαυσαν zipline πάνω από κανάλια, φωτογραφήθηκαν σε καμήλες με λογότυπα ανταλλακτηρίων και λούστηκαν στη σαμπάνια. Η θερμοκρασία έξω έφτανε τους 42°C.

Σύμφωνα με τη WSJ, μεγάλοι παίκτες όπως η Binance έχουν ήδη στήσει επιχειρηματική βάση στα Εμιράτα, ενθαρρυμένοι από τις μηδενικές σχεδόν φορολογίες, την ελαστική ρυθμιστική εποπτεία και την πρόσβαση σε κεφάλαια του Κόλπου.

Ο CZ εμφανίστηκε με techno beats και λέιζερ, αγνοώντας τη φυλάκισή του και το πρόστιμο ρεκόρ 4,3 δισ. δολαρίων που επιβλήθηκε στη Binance. Δήλωσε «bullish» και υπερασπίστηκε το νέο, πιο φιλικό κλίμα απέναντι στην αγορά. «Ήταν πόλεμος κατά των crypto. Τώρα ήρθε η αντεπίθεση», είπε.

Ο Άρθουρ Χέις, στον οποίο ο Τραμπ έδωσε χάρη, μίλησε με αυτοπεποίθηση: «Γιατί δεν αγοράζετε bitcoin τώρα;». Προέβλεψε πως το δημοφιλές κρυπτονόμισμα θα δει την αξία του να εκτινάσσεται στο 1 εκατ. δολάρια έως το 2028.

Ο Τζάστιν Σαν δήλωσε ότι το νέο του ETF περιμένει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού προηγουμένως επένδυσε 75 εκατ. στο crypto πρότζεκτ της οικογένειας Τραμπ, World Liberty Financial.

When robots join the party at @token2049 Dubai, you know you’re witnessing something special! #TOKEN2049 #DubaiTech #AI pic.twitter.com/yC0NdA1lu5

— CCN (@CCNDotComNews) May 1, 2025