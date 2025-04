Χρηματιστήριο: Γιατί η μετοχή της Loulis Food ενισχύεται άνω του +11%

Διψήφιο ράλι «τρέχει» σήμερα η μετοχή της Loulis Food στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα του 2024.

Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν τις 3.00 το μεσημέρι ο τίτλος της εισηγμένης κάνει άλμα κατά σχεδόν +11,5% και εκτοξεύεται στα 3,5 ευρώ, τα οποία αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών (από Αύγουστο του 2023).

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση λαμβάνει χώρα με εντυπωσιακό τζίρο, καθώς μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει χέρια 39.000 τεμάχια, αξίας 135.435 ευρώ, ενόσω ο μέσος όρος συνήθως δεν ξεπερνά τα 28.000 ευρώ ημερησίως.

Άλμα κερδοφορίας

Το εξελισσόμενο ράλι, όπως προαναφέρθηκε, σχετίζεται άρρηκτα με τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία για το 12μηνο του 2024 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +2% και ανήλθαν σε 206,78 εκατ. ευρώ.

αυξήθηκαν κατά +2% και ανήλθαν σε 206,78 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος βελτιώθηκε κατά +26,9% και ενισχύθηκε στα 38,2 εκατ. ευρώ.

βελτιώθηκε κατά +26,9% και ενισχύθηκε στα 38,2 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο διευρύνθηκε από 14,85% σε 18,49 ευρώ.

διευρύνθηκε από 14,85% σε 18,49 ευρώ. Τα EBITDA σημείωσαν άνοδο στο +40,88% και τα 17,99 ευρώ.

σημείωσαν άνοδο στο +40,88% και τα 17,99 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη (μετά φόρων) ανήλθαν στα 7,17 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά +14,4%.

Ωστόσο, η πλέον χαρμόσυνη είδηση ήρθε από το μέτωπο των χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά τουλάχιστον -25% και περιορίστηκε στα 40,5 εκατ. ευρώ.

Μέρισμα 0,30 ευρώ

Έχοντας αυτά στα υπόψη, η διοίκηση αποφάσισε να διανείμει στους μετόχους το ποσό του 0,30 ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε dividend yield της τάξης του 9,5% (με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής).

Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία υπολογίζονται σε 109,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό σχεδόν διπλάσιο της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας (60 εκατ. ευρώ).

Έτσι, δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η μετοχή της Loulis στο Χ.Α. διαπραγματεύεται με ελκυστικούς όρους, καθώς ο δείκτης P/BV (Price to Book Value) ανέρχεται μόλις στο 0,57x και ο δείκτης P/E (Price to Earnings) δεν ξεπερνά το 8,5x.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)