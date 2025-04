Wall Street: Έντονες διακυμάνσεις με φόντο τα σενάρια για 90ημερη παύση στους δασμούς – «Fake news» λέει ο Λευκός Οίκος

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες του CNBC προκάλεσαν κλίμα ευφορίας στη Wall Street, η οποία πρόσκαιρα μάζεψε τις απώλειες.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για fake news, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να επανέλθει το αρνητικό κλίμα.

Βαριά πληγωμένο για 3η σερί συνεδρίαση παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το ζήτημα των εμπορικών δασμών έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια για επερχόμενη ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.

Την πλήρη εξαίρεση των βιομηχανικών προϊόντων από τους δασμούς προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη να συνάψει μια καλή συμφωνία» με τις ΗΠΑ, σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

Αλλά «είμαστε επίσης έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας» απέναντι στην επιθετική εμπορική πολιτική του Τραμπ, προειδοποίησε.

Europe is ready to negotiate with the US.

We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.

Because we’re always ready for a good deal.

But we’re also prepared to respond with countermeasures.

And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025