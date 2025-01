Χρηματιστήριο: Σε υψηλό 15ετίας η ΔΕΗ – Τι τροφοδοτεί το upgrade της μετοχής

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2010 φιγουράρει η μετοχή της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία συνεχίζει να δίνει… ρεύμα στην αγορά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης (28/1), ο τίτλος της εισηγμένης κερδίζει περισσότερο από +1%, με αποτέλεσμα να ενισχύεται στα 13,04 ευρώ. Μάλιστα, νωρίτερα έφθασε έως τα 13,11 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα επίπεδα υπερβαίνουν τις «κορυφές» του 2024 (12,5%) και είναι τα καλύτερα των τελευταίων σχεδόν 15 ετών, σηματοδοτώντας την επιστροφή της ΔΕΗ στην προ-οικονομικής κρίσης εποχή.

Η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από «ζωηρό» επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει χέρια μετοχές αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ σ’ αυτό το ποσό θα πρέπει να προσθέσουμε ένα προσυμφωνημένο πακέτο ύψους 588.600 ευρώ, το οποίο πέρασε στην τιμή των 13,08 ευρώ.

Τι τροφοδοτεί το ράλι στη ΔΕΗ

Από τις αρχές του 2025, η μεταβολή της ΔΕΗ ξεπερνά το +5%, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης να έχει φθάσει στα 4,8 ευρώ, αποτελώντας τη 8η πολυτιμότερη εταιρεία σ’ όλο το ταμπλό.

Κινητήριο δύναμη σ’ αυτό το… upgrade αποτελεί:

Αφενός το φιλόδοξο story της διοίκησης Στάσση, η οποία έχει αναμορφώσει τη ΔΕΗ σ’ έναν πλήρως καθετοποιημένο και διαφοροποιημένο ενεργειακό Όμιλο

της διοίκησης Στάσση, η οποία έχει αναμορφώσει τη ΔΕΗ σ’ έναν πλήρως καθετοποιημένο και διαφοροποιημένο ενεργειακό Όμιλο Αφετέρου το μπαράζ αναβαθμίσεων από τους αναλυτές, οι οποίοι θέτουν την τιμή – στόχο για τη μετοχή στα 17,5 ευρώ (μέσος όρος) σε βάθος 12μηνου ή αλλιώς στο +34% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ, με βάση το αναθεωρημένο guidance, περιμένει αύξηση των λειτουργικών κερδών EBITDA στο 1,8 δισ. ευρώ για το 2024 (θα ανακοινωθούν επισήμως στις 26 Μαρτίου) αλλά και στο 2,7 δισ. ευρώ για το 2027.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για το μέρισμα. Πέρυσι η εισηγμένη μοίρασε 0,25 ευρώ προς τους μετόχους, ενώ φέτος αναμένεται σαφής βελτίωση προς υψηλότερα επίπεδα, με τον τελικό στόχο να έχει τεθεί στο 1,00 ευρώ/μετοχή έως το 2027.

Ελκυστική αποτίμηση στο Χρηματιστήριο

Όλα αυτά, όπως είναι εύλογο, έχουν αναθερμάνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για το «χαρτί» της ΔΕΗ, το οποίο διαπραγματεύεται σε μια ελκυστική τιμή στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο δείκτης κερδοφορίας P/E (price to earnings) κινείται στο 14,5x, ενώ ο δείκτης λογιστικής αξίας P/BV (price to book value) κυμαίνεται στο 1x, έχοντας discount σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες της Ευρώπης (P/BV στο 1,6x).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)