Η Μελάνια Τραμπ απέκτησε το δικό της κρυπτονόμισμα

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του κρυπτονομίσματος $Trump από τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και τα δύο νομίσματα έχουν σημειώσει άνοδο αλλά με έντονη μεταβλητότητα στις συναλλαγές.

«Το επίσημο Melania Meme είναι εδώ! Μπορείτε να αγοράσετε το $MELANIA τώρα,» έγραψε η ίδια στην πλατφόρμα X την Κυριακή.

Ο ιστότοπος του «Official Melania Meme» αναφέρει ότι πρόκειται για κρυπτονόμισμα που έχει δημιουργηθεί και παρακολουθείται στο blockchain της Solana.

Οι αποποιήσεις ευθυνών στους ιστότοπους τόσο του $Trump όσο και του $Melania αναφέρουν ότι τα νομίσματα «δεν προορίζονται για επενδυτική ευκαιρία ή για να θεωρηθούν ως κινητές αξίες».

The Official Melania Meme is live!

You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf

FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025